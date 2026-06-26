© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit
De l'adrénaline à l'état pur : Regarde la course d'obstacles la plu
Les meilleurs athlètes aériens du monde ont uni leurs forces pour créer un défi de vol épique - avec des exploits à couper le souffle comme le lancement dans le ciel avec des catapultes humaines.
Par où commencer pour décrire l'Ultimate Aerial Obstacle Course ? C'est le pilote de wingsuit Dani Román, qui a participé à cet incroyable projet, qui le dit le mieux : "On dirait un film de Mission Impossible, c'est fou !". L'Espagnol est confiant : "Même si tu ne connais pas ce sport, tu vas adorer cette vidéo". La séquence nouvellement publiée est à la fois un film d'action, une œuvre d'art et 100 % épique. Mais ne nous crois pas sur parole, regarde-la toi-même:
Créée par les meilleurs athlètes aériens du monde au cours des deux dernières années, la vidéo de l'Ultimate Aerial Obstacle Course montre une ligne de vol surréaliste en 15 étapes qui fait des boucles à travers le ciel ouvert, les chaînes de montagnes et les lignes d'horizon des villes. Il a fallu une coordination interdisciplinaire entre les wingsuiters, les parachutistes, les pilotes de paramoteurs, les avions à réaction et les ingénieurs de drones pour créer un terrain de jeu aérien comme on n'en avait jamais vu auparavant. Au total, 34 athlètes ont été impliqués.
Transformer des rêves impossibles en une réalité haute comme le ciel
Chaque obstacle est parti d'une idée folle issue de l'imagination des athlètes. "Avec l'équipe que nous avons, c'était facile de faire du brainstorming, car il y a plein de gens créatifs dans l'équipe", dit Román, qui a volé en formation pour la cible de la montgolfière, parmi d'autres obstacles. "Quelqu'un apporte une idée, puis quelqu'un d'autre ajoute quelque chose".
"C'est absurde, c'est ambitieux, c'est beau - tout ce que nous aimons dans le vol !", déclare Luke Aikins. "Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand vous le voyez", ajoute le parachutiste chevronné et membre de la Red Bull Air Force, qui était l'un des directeurs sportifs consultant sur le projet. "La seule raison pour laquelle nous avons pu réussir, c'est que ces athlètes sont tellement bons dans ce qu'ils font. Ce qui semble impossible pour les autres n'est qu'un jour comme les autres pour eux."
Chacun des 15 obstacles combinait le vol de précision, la magie de l'ingénierie et le spectacle à l'état pur, comme jamais auparavant. Des jet-skis ont été largués d'un avion et ont atterri intacts en pleine eau sous le contrôle d'un parachute.
C'était l'un des meilleurs vols de ma vie
La catapulte humaine
Dans l'un des moments les plus fous de la séquence, trois catapultes humaines ont projeté les wingsuiters dans le ciel ouvert, leur donnant plus de vitesse et de dégagement que n'importe quel saut en montagne. "La catapulte, c'était de la folie", s'amuse Román, qui a participé aux tests. "Mettre trois catapultes au sommet d'une montagne, c'est beaucoup de travail. Tu les tires toutes en même temps et soudain, tu voles. C'est fou et c'est certainement l'un de mes préférés."
Un moment fort : Une méga canette de Red Bull créée par des drones
Sur la magnifique ligne d'horizon de la Marina de Dubaï, les athlètes ont couru à travers un slalom de gratte-ciel, ont plongé à travers une formation de drones en forme de canette géante de Red Bull planant à plus de 300 mètres au-dessus de la ligne d'horizon, avant d'effectuer un vol en formation serrée au-dessus de l'emblématique Atlantis The Royal.
"Le Drone Can est unique en son genre. C'était comme un jeu vidéo", déclare Max Manow, l'un des wingsuiters qui a survolé la ligne d'horizon de Dubaï aux côtés de Waltenspiel et Marco Fürst. "Maintenant, vous avez des drones avec lesquels vous pouvez voler, viser et jouer. Je pense que c'est l'avenir des spectacles aériens, et je suis impatient !"
Où a été filmée l'Ultime course d'obstacles aériens ?
L'Ultimate Aerial Obstacle Course a été filmé en Croatie, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux États-Unis, aux Bahamas et aux Émirats arabes unis. Tu peux la regarder dès maintenant sur la chaîne YouTube de Red Bull.
Qui sont les athlètes qui se cachent derrière l'Ultimate Aerial Obstacle Course ?
Cette collaboration unique en son genre a rassemblé 34 athlètes du monde entier pour reconstituer un terrain de jeu aérien comme on n'en avait jamais vu auparavant. Voici quelques-uns d'entre eux :
- Dani Román
- Frédéric Fugen
- Marco Waltenspiel
- Marco Fürst
- Amber Forte
- Mike Swanson
- Sebastián Álvarez
- Max Manow
- Jon Devore
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