Wingsuit pilots Mike Swanson, Marco Waltenspiel and Dani Román during Red Bull's Ultimate Aerial Obstacle Course
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit

De l'adrénaline à l'état pur : Regarde la course d'obstacles la plu

Les meilleurs athlètes aériens du monde ont uni leurs forces pour créer un défi de vol épique - avec des exploits à couper le souffle comme le lancement dans le ciel avec des catapultes humaines.
Écrit par Thomas Peeters
Temps de lecture estimé : 5 minutesPublished on

Partie de cette histoire

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

SpainSpain

Luke Aikins

Luke fait partie d'une famille de parachutistes et fait tout son possible pour faire vivre la tradition familiale !

United StatesUnited States

Amber Forte

One of the world’s most talented skydivers, England’s Amber Forte holds numerous records and regularly appears as a stunt performer in films.

United KingdomUnited Kingdom

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Max Manow

As a skydiver, canopy pilot and member of Red Bull Skydive Team, falling from the sky in style is Max Manow’s ultimate speciality.

AllemagneAllemagne

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AutricheAutriche

Dimitris Kolliakos

Hailed as one of Greece's top pilots, Dimitris Kolliakos has been jumping out of planes solo since he was 11 years old.

GreeceGreece

Andy Farrington

Survivant du cancer, maître du saut en parachute, Pro Swooper et champion Red Bull : Andy Farrington est un roi du ciel !

United StatesUnited States
Par où commencer pour décrire l'Ultimate Aerial Obstacle Course ? C'est le pilote de wingsuit Dani Román, qui a participé à cet incroyable projet, qui le dit le mieux : "On dirait un film de Mission Impossible, c'est fou !". L'Espagnol est confiant : "Même si tu ne connais pas ce sport, tu vas adorer cette vidéo". La séquence nouvellement publiée est à la fois un film d'action, une œuvre d'art et 100 % épique. Mais ne nous crois pas sur parole, regarde-la toi-même:
Créée par les meilleurs athlètes aériens du monde au cours des deux dernières années, la vidéo de l'Ultimate Aerial Obstacle Course montre une ligne de vol surréaliste en 15 étapes qui fait des boucles à travers le ciel ouvert, les chaînes de montagnes et les lignes d'horizon des villes. Il a fallu une coordination interdisciplinaire entre les wingsuiters, les parachutistes, les pilotes de paramoteurs, les avions à réaction et les ingénieurs de drones pour créer un terrain de jeu aérien comme on n'en avait jamais vu auparavant. Au total, 34 athlètes ont été impliqués.

Transformer des rêves impossibles en une réalité haute comme le ciel

Chaque obstacle est parti d'une idée folle issue de l'imagination des athlètes. "Avec l'équipe que nous avons, c'était facile de faire du brainstorming, car il y a plein de gens créatifs dans l'équipe", dit Román, qui a volé en formation pour la cible de la montgolfière, parmi d'autres obstacles. "Quelqu'un apporte une idée, puis quelqu'un d'autre ajoute quelque chose".
Wingsuit pilot Dani Román smiles while at the Ultimate Aerial Obstacle Course project by Red Bull

Dani Román was one of the masterminds behind the project

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"C'est absurde, c'est ambitieux, c'est beau - tout ce que nous aimons dans le vol !", déclare Luke Aikins. "Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand vous le voyez", ajoute le parachutiste chevronné et membre de la Red Bull Air Force, qui était l'un des directeurs sportifs consultant sur le projet. "La seule raison pour laquelle nous avons pu réussir, c'est que ces athlètes sont tellement bons dans ce qu'ils font. Ce qui semble impossible pour les autres n'est qu'un jour comme les autres pour eux."
A jet ski leaving the plane during the Ultimate Aerial Obstacle Course

A jet ski leaving the plane during the Ultimate Aerial Obstacle Course

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Chacun des 15 obstacles combinait le vol de précision, la magie de l'ingénierie et le spectacle à l'état pur, comme jamais auparavant. Des jet-skis ont été largués d'un avion et ont atterri intacts en pleine eau sous le contrôle d'un parachute.
Quotation
C'était l'un des meilleurs vols de ma vie
Sebastián Álvarez

La catapulte humaine

Dans l'un des moments les plus fous de la séquence, trois catapultes humaines ont projeté les wingsuiters dans le ciel ouvert, leur donnant plus de vitesse et de dégagement que n'importe quel saut en montagne. "La catapulte, c'était de la folie", s'amuse Román, qui a participé aux tests. "Mettre trois catapultes au sommet d'une montagne, c'est beaucoup de travail. Tu les tires toutes en même temps et soudain, tu voles. C'est fou et c'est certainement l'un de mes préférés."
Three wingsuit pilots being catapulted into the sky at the Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course

Why not include a human catapult?

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Un moment fort : Une méga canette de Red Bull créée par des drones

Marco Fürst and Max Manow seen during the Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course in Dubai, United Arab Emirates

Marco Fürst and Max Manow soar through Dubai's skyline

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Sur la magnifique ligne d'horizon de la Marina de Dubaï, les athlètes ont couru à travers un slalom de gratte-ciel, ont plongé à travers une formation de drones en forme de canette géante de Red Bull planant à plus de 300 mètres au-dessus de la ligne d'horizon, avant d'effectuer un vol en formation serrée au-dessus de l'emblématique Atlantis The Royal.
Drones create a gigantic Red Bull can in the Dubai night skies at the Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course challenge

A Red Bull can hovers over Dubai

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Le Drone Can est unique en son genre. C'était comme un jeu vidéo", déclare Max Manow, l'un des wingsuiters qui a survolé la ligne d'horizon de Dubaï aux côtés de Waltenspiel et Marco Fürst. "Maintenant, vous avez des drones avec lesquels vous pouvez voler, viser et jouer. Je pense que c'est l'avenir des spectacles aériens, et je suis impatient !"

Où a été filmée l'Ultime course d'obstacles aériens ?

L'Ultimate Aerial Obstacle Course a été filmé en Croatie, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux États-Unis, aux Bahamas et aux Émirats arabes unis. Tu peux la regarder dès maintenant sur la chaîne YouTube de Red Bull.

Qui sont les athlètes qui se cachent derrière l'Ultimate Aerial Obstacle Course ?

Wingsuit athletes celebrate during the Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course in Dubai, United Arab Emirates on October 17, 2025.

Crew love: Wingsuit pilots celebrate a successful attempt

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Cette collaboration unique en son genre a rassemblé 34 athlètes du monde entier pour reconstituer un terrain de jeu aérien comme on n'en avait jamais vu auparavant. Voici quelques-uns d'entre eux :

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BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

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Max Manow

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