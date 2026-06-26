De l'adrénaline à l'état pur : Regarde la course d'obstacles la plu

"C'est absurde, c'est ambitieux, c'est beau - tout ce que nous aimons dans le vol !", déclare

. "Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand vous le voyez", ajoute le parachutiste chevronné et membre de la Red Bull Air Force, qui était l'un des directeurs sportifs consultant sur le projet. "La seule raison pour laquelle nous avons pu réussir, c'est que ces athlètes sont tellement bons dans ce qu'ils font. Ce qui semble impossible pour les autres n'est qu'un jour comme les autres pour eux."