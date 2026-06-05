© Jörg Mitter / Red Bull Content Pool
Football
Des joueurs de soccer pros relèvent des défis d'habileté quasi impossibles
Un groupe de joueurs de soccer professionnels réunis par Jürgen Klopp a mis ses habiletés à l'épreuve dans une série de défis spectaculaires. Qui a le plus impressionné l'entraîneur?
Jürgen Klopp pense que les meilleurs joueurs ne perdent jamais la joie qui les a fait tomber amoureux du soccer. Une nouvelle vidéo de défi met cette théorie à l'épreuve : plusieurs stars relèvent une série de défis d'habileté spectaculaires avant que le directeur mondial du soccer chez Red Bull révèle qui l'a le plus impressionné.
L'Ultimate Skill Challenge a été spécialement conçu pour tester les aptitudes de certains des meilleurs joueurs de soccer au monde, notamment le capitaine de la Hongrie Dominik Szoboszlai, l'as colombien Richard Ríos et les superstars brésiliennes Neymar Jr et Endrick.
Un premier contact éprouvant
À São Paulo, au Brésil, la capacité de Neymar Jr à contrôler un ballon a été mise à rude épreuve. Debout sur une minuscule plateforme suspendue à 15 mètres du sol, l'ancien attaquant du Barça et du PSG devait attraper des ballons et les renvoyer entre des plateformes situées à différentes hauteurs.
Faisant preuve d'équilibre et d'un premier toucher impeccable, il devait contrôler le ballon avant de le frapper dans un mini-but tenu à 20 mètres de hauteur.
Vois comment les joueurs de soccer talentueux se sont débrouillés dans l'Ultimate Football Challenge dans la vidéo ci-dessous :
Le mouvement est la clé
À Bilbao, en Espagne, l'attaquant de Lyon Endrick et le milieu de terrain de Benfica Ríos ont navigué sur une série de tapis roulants géants construits sur mesure et se déplaçant à des vitesses et dans des directions variables.
Mettant à l'épreuve leur maîtrise du ballon, leur capacité à dribbler et à marquer des buts, les deux joueurs ont dû s'adapter à des environnements en constante évolution : contournement de cônes, frappe de cibles mobiles et même en exécutant des passes parfaites par-dessus un immense mur de trois mètres.
Des passes de précision
De retour là où son parcours dans le soccer avait commencé en tant que jeune joueur du RB Salzbourg, Szoboszlai est revenu dans la ville autrichienne pour affronter une imposante structure de neuf mètres dotée de 94 zones cibles illuminées.
Le milieu de terrain de Liverpool a dû faire preuve de précision dans ses passes et de rapidité de réaction pour atteindre les cibles, avant de se lancer dans une séance de tirs au but particulière.
Impressionner Klopp
Bien qu'ils n'aient disposé que de 100 ballons pour accomplir toutes les tâches, les pros ont amplement démontré pourquoi ils font partie des joueurs de soccer les plus talentueux de la planète, en terminant les défis avec six ballons en réserve.
« Ils ont tous été impressionnants », a déclaré Klopp. « De nos jours, c'est un vrai défi pour les joueurs de rester connecté à l'enfant en eux. C'est pour ça qu'on a commencé à jouer, c'est pour ça qu'on aime autant ce sport. Mais quand on entre dans le soccer professionnel, on a parfois tendance à oublier que c'est un jeu, et si on joue sans plaisir, sans s'amuser, ça paraît, ça change tout. Mais là, on voit bien qu'ils l'ont encore, qu'ils prennent encore du plaisir. »
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