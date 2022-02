5 conseils pour vaincre la procrastination

En morcelant l’activité, tu te feras une meilleure idée de son ampleur et tu sauras directement dans quel ordre avancer. Cela te donnera plus d’assurance. En effet, avec cette nouvelle perspective, tu sauras exactement par où commencer et les actions te sembleront tout à coup réalisables. Concentre-toi sur une étape à la fois et tu avanceras pas à pas.

Établis une liste de toutes les sous-parties que l'activité principale implique et rentre-les dans un outil comme Trello ou MSPlanner. En morcelant l’activité, tu te feras une meilleure idée de son ampleur et tu sauras directement dans quel ordre avancer. Cela te donnera plus d’assurance. En effet, avec cette nouvelle perspective, tu sauras exactement par où commencer et les actions te sembleront tout à coup réalisables. Concentre-toi sur une étape à la fois et tu avanceras pas à pas.

