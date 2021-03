101 de VALORANT: Un guide complet pour les débutants

Par défaut, la touche Shift vous permet de vous déplacer plus lentement et plus silencieusement pour ne pas que vos pas trahissent votre position. Il est souvent préférable que les joueurs se déplacent lentement, sauf s’ils savent qu’il n’a pas de danger dans les parages ou si le temps presse. Les joueurs patients et attentifs seront récompensés avec plus d’éliminations et de meilleures chances de survie.