Valorant : deux ans plus tard, retour sur les origines d’un succès

Vu de l’extérieur, Valorant c’est un shooter de plus. Cinq contre cinq, une équipe doit poser une bombe, l’autre doit l’en empêcher, chaque agent a des capacités spéciales et tout le monde se massacre joyeusement. On a l’impression de décrire un peu n’importe quel FPS compétitif paru depuis des années, non ? Et l’univers graphique du jeu avec son univers futuristico-mystique, est charmant (on admirera les superbes artworks de

) mais ne brille pas non plus par son originalité. Et pourtant, dès la bêta, les retours sont dithyrambiques : « Un FPS que tout le monde se devrait d’essayer » pour PC Gamer, « Le premier jeu à rivaliser avec CS:Go depuis des années » pour USGamer, « le FPS le plus amusant depuis Team Fortress 2 » pour IGN, et ainsi de suite. Alors, qu’est-ce qui a fait de Valorant un titre à part dans la jungle des jeux de tir en multi ?