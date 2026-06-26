Huit pilotes de wingsuit tracent l'histoire en survolant le Mont-Blanc

Deux ans de préparation ont mené au vol en wingsuit au-dessus du Mont-Blanc © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Après coup, Fugen a déclaré : « C’était un rêve de réunir une équipe comme celle-là. » Román était tout aussi enthousiaste : « Un saut comme celui-ci, avec ce groupe d’amis, ça arrive une fois dans une vie. C’était magnifique, c’était fou et c’était très intense. Le meilleur saut de ma vie. »

Regarde l’incroyable vol en formation en wingsuit

Une vidéo partagée sur le compte Instagram de Red Bull montre les huit athlètes en wingsuit volant en formation au-dessus du massif du Mont-Blanc, se séparant en deux groupes alors qu’ils filent devant une paroi rocheuse avant de se regrouper dans leur descente vers la vallée de Chamonix.

01

Le Mont-Blanc est un lieu incroyable où voler en wingsuit © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Le travail d’équipe a été essentiel à la réussite du projet. Chaque athlète devait maintenir sa position et réagir instantanément dans les airs, tout en comptant sur les autres pour faire de même. Tout au long du vol, l'équipe communiquait par radio pour s'échanger des infos sur la direction, la vitesse et la position.

02 La longue préparation derrière le vol en wingsuit au Mont-Blanc

La précision et la prudence étaient cruciales pour survoler le Mont-Blanc © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

La planification et les essais ont duré deux ans, avec des stratégies de coordination détaillées élaborées longtemps avant que le vol ait lieu. Chaque aspect a été minutieusement planifié : le positionnement des athlètes, la synchronisation de la formation et les marges de sécurité nécessaires pour l’atterrissage.

Fugen a expliqué : « Une fois qu’on saute de l’hélicoptère, il n’y a pratiquement aucun endroit où atterrir avant d’atteindre la vallée en bas. L’objectif est donc de gérer la trajectoire et le vol tous ensemble en effectuant des figures techniques, tout en conservant suffisamment d’altitude pour ouvrir les parachutes et atterrir ensemble au sol en toute sécurité. »

03 Filmer le vol en wingsuit de l’intérieur

L'équipe de tournage volait tout près des pilotes © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Deux caméramans professionnels spécialisés dans les prises de vue aériennes, Vincent Cotte , de France, et Scott Palmer , des États-Unis, ont volé aux côtés des athlètes pour filmer l’action depuis l’intérieur de la formation. La perspective qu’ils ont capturée plonge le spectateur dans le vol aux côtés des pilotes : on voit leurs mouvements de près et on se rend compte de la vitesse, de l’espacement et du contrôle nécessaires pour voler dans une formation aussi précise.

Fugen a partagé : « Ces gars-là sont aussi doués que nous. Ils doivent voler en wingsuit avec une caméra sur la tête et se positionner pour capturer les mouvements sous le meilleur angle. C’est un travail super difficile, et grâce à eux, on a pu obtenir des images incroyables. »

04 Chiffres clés du vol en wingsuit au-dessus du Mont-Blanc

Projet : plus long vol en formation en wingsuit au-dessus du Mont-Blanc

Lieu : Chamonix, France

Nombre d’athlètes : 8

Détails de la formation : une ligne continue, se divisant en deux groupes de quatre avant de se regrouper

Distance horizontale : 7,5 km

Vol de terrain : environ 3 800 m entre le sommet et l'atterrissage

Altitude totale (incluant le départ en hélicoptère) : environ 5 500 m

Durée du vol : environ 3 min 30 s

Vitesse : environ 180 à 200 km/h

05 Qui est le pilote de wingsuit Fred Fugen?

Fred Fugen a mené le vol en wingsuit au-dessus du Mont-Blanc © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen est un parachutiste, pilote de wingsuit et BASE jumper d'élite français. Membre de la célèbre équipe Soul Flyers et multiple champion du monde de freefly, il cherche constamment à repousser les limites du vol humain extrême. Parmi ses projets aériens historiques, on peut citer des vols de proximité très techniques au-dessus des pyramides de Gizeh et du Taj Mahal.

06 Qui est le pilote de wingsuit Dani Román ?

Dani Román a joué un rôle clé dans ce vol en wingsuit en formation © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román est un parachutiste professionnel, pilote de wingsuit et BASE jumper espagnol de renom. Connu pour repousser les limites des sports aériens, il est entré dans l'histoire grâce à des projets innovants, comme ses vols à travers le World Trade Center de Bahreïn et sous le pont de Ronda à 270 km/h.