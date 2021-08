, la rideuse autrichienne est passée totalement à côté de sa finale, disputée dans des conditions ultra sèches et poussiéreuses sur la piste slovène. Partie en dernière position après son meilleur temps réalisé en qualifications (elle avait alors mis presque trois secondes à sa plus proche poursuivante), la rideuse Trek n’a pu faire mieux qu’une sixième place dimanche à presque six secondes de la gagnante du jour. En attendant de voir la première victoire de celle qui est présentée comme la future reine de la discipline, c’est bien

La Française a été ultra propre et engagée sur son run qu’elle a terminé en trois minutes et 36 secondes, soit plus de six secondes de mieux que son temps réalisé en qualification. "Je suis tellement contente de remporter une course ici" expliquait-elle au micro de Red Bull TV. "Ici, c’est très difficile de réaliser un run parfait, physiquement c’est une piste très exigeante. Je ne sais pas si Valentina a eu un problème sur son run, mais j’étais devant dès le début par rapport à elle. C’est bien de pouvoir tout mettre dans l’ordre pour arriver à faire un bon run. C’était mon objectif après deux premières étapes difficiles pour moi."