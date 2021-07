Pédaler dans un joyeux chaos : ton ABC du vélo de montagne cross-country

Le cross-country en bref

En un mot, le cross-country est une discipline de vélo de montagne qui consiste principalement à faire la course sur un terrain accidenté contre de multiples adversaires (parfois une centaine!). Imagine rouler à toute vitesse dans les bois, les montées rocailleuses, les descentes pleines de racines, les pistes étroites… Voilà, ça te donne une bonne idée. Moins technique que la descente ou l’enduro, le cross-country (« XCO » pour les intimes) est une formidable porte d’entrée dans l’univers du vélo.

Le cross-country est l’une des formes de vélo de montagne plus accessibles. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

« Le vélo de montagne est l’un des sports les plus diversifiés qui soient », souligne Emily Batty . L’athlète canadienne de 32 ans affirme que l’âge ne semble plus être une barrière à l’entrée. « Tout ce qu’il faut, c’est un vélo. On peut en faire pour l’exercice ou pour la santé mentale, ou encore de manière compétitive pour tenter de se rendre à la Coupe du monde. C’est un sport où on n’arrête jamais de se développer, car on peut toujours raffiner sa technique. »

Les débuts

Comme les vélos de montagne sont une invention relativement récente, leur utilisation dans un sport de course est assez nouvelle. Les gens pédalaient déjà hors route dans les années 1890, mais la création des vélos de montagne spécialisés, avec leur cadre, leur taille de roue et leur géométrie propres, date du milieu des années 1970. La toute première compétition de cross-country, qui allait de Crested Butte à Aspen, au Colorado (un trajet d’une soixantaine de kilomètres), remonte à 1978.

Dans les années suivantes, les vélos de montagne se sont développés et sont devenus plus robustes. On leur a aussi ajouté une suspension avant, ce qui a ouvert la porte des sentiers plus difficiles. Le vélo de montagne faisant de plus en plus d’adeptes, l’Union cycliste internationale (UCI), qui chapeaute le monde du cyclisme, l’a finalement reconnu comme discipline en 1990. Depuis, ce sport ne fait que gagner en popularité dans le monde.

Vélo style cross-country. Celui-ci appartient à Emily Batty. © Bartek Woliński

Pour sa part, Emily Batty a commencé à faire du vélo avec ses grands frères à 10 ans, puis a gravi un à un les échelons. Jeune coureuse prometteuse, elle a participé à ses premiers Championnats du monde en 2005. Devenue une habituée du circuit de la Coupe du monde de XCO, elle a remporté sa quatrième victoire de suite aux Championnats canadiens en 2019.

Qu’est-ce qu’on regarde, exactement?

Selon les normes de l’UCI, une piste de Coupe du monde typique fait de quatre à cinq kilomètres de long, et les athlètes doivent la parcourir cinq ou six fois, selon leur sexe. Une course dure en moyenne 1 heure 20 minutes. Et les spectateurs en ont pour leur argent : selon Emily Batty, où qu’ils se placent, ils peuvent généralement voir environ 60 % de la piste. Ils n’auront donc pas à se contenter d’un aperçu flou et furtif.

Évidemment, c’est un sport aussi enivrant qu’épuisant : « 90 minutes de compétition féroce à fond de train », comme le décrit Emily. « On est à 90-98 % de sa capacité cardiorespiratoire tout au long de la course. C’est ultracompétitif. La forme physique et le maniement du vélo sont importants, mais il y a aussi une composante mécanique. Il faut pouvoir se rendre du point A au point B rapidement et sans problème technique, ce qui n’est pas facile. »

Mais l’équipement ne fait pas tout. « Je crois que c’est l’un des sports les plus difficiles mentalement, parce qu’on a tellement de temps pour penser, explique Emily. Impossible d’être tout simplement dans sa bulle : il faut constamment se battre contre ses pensées, car on donne son maximum pendant pratiquement toute la course. »

Le cross-country peut demander beaucoup d’efforts vifs et intenses. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Hors Coupe du monde, les compétitions de XCO sont généralement ouvertes aux participants de tous les niveaux, qui sont répartis dans différentes catégories et différents groupes d’âge. Chaque course offre son lot de sensations fortes et, pour les coureurs, de défis.

S’ils persévèrent dans cette discipline, les adultes peuvent accéder aux catégories Sport, Senior et Expert, et la crème de la crème, à la catégorie Élite, comme Emily Batty. Après avoir obtenu le statut Élite, l’athlète passera le plus clair de son temps à courser dans des épreuves de la Coupe du monde aux quatre coins de la planète.

« La compétition en Coupe du monde a beaucoup évolué ces 10 dernières années, s’enthousiasme Emily. On voit un bon niveau se maintenir depuis 3 ans, et c’est un sport très bien fait pour les spectateurs. »

Les courses de cross-country sont très populaires en Suisse. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Je veux m’y mettre. Ça me prend quoi?

Bonne nouvelle : pas besoin de dépenser une fortune sur un vélo pour commencer.

« Pour faire tes premiers pas en cross-country, essaie de trouver un vélo tout simplement correct, conseille Emily. Il y a beaucoup de courses locales; vas-y et parle aux participants. »

Quand tu voudras monter en gamme, troque ton vieux vélo de montagne contre une monture un peu plus adaptée à la course. Les vélos de cross-country pèsent généralement entre 7 et 16 kg, ce qui les classe parmi les vélos de montagne plus légers. Les semi-rigides sont la norme, mais les professionnels préfèrent maintenant les doubles suspensions la plupart du temps. Et les roues de 26 po ont cédé la place à celles de 29 po dans les dernières années.

Ta posture sera un peu plus droite que sur un vélo de route; ça aide à négocier les terrains accidentés. Tu auras bien sûr besoin d’un casque, mais pas d’un casque intégral ni d’un plastron, sauf si tu penses te mettre à la descente.

La tenue de cross-country s’apparente à celle des cyclistes sur route. © Bartek Woliński

Cherchant toujours à faire progresser et à démocratiser son sport, Emily a fondé l’ Emily Batty Project pour aider les jeunes défavorisés à monter en selle.

Plus d’un tour dans son sac

Le cross-country étant un sport de course, il ne repose pas autant sur les acrobaties que le BMX freestyle, par exemple. Ce sont plutôt le maniement du vélo et les tactiques de course qui comptent.

« L’élément tactique est super important, acquiesce Emily. On mise énormément sur le début de la course et sur la position qu’on réussit à prendre. Quelques minutes après le premier coup de pédale, les coureurs se retrouvent en file dans la piste étroite, et leur position est fixée. Dans une course, si on peut exploser au premier tour, c’est l’idéal. Le premier tour est le moment le plus intense pour les athlètes. »

C'est important de bien commencer la course pour être parmi les meneurs. © Bartek Woliński

Si tu assistes à une course, regarde de près les toutes premières secondes, quand les participants jouent du coude pour prendre la tête. Ce moment influence souvent les premiers tours, et même l’issue de la course.

Mais une bonne position initiale ne garantit pas non plus la victoire. Emily précise qu’en cross-country, les athlètes analysent et évaluent continuellement le déroulement de la course et les conditions météo, ce qui signifie que leur position peut changer à tout instant. Au crucial dernier tour de piste, on peut même reconnaître certaines tactiques d’autres disciplines du cyclisme.

« Beaucoup de tactiques de cyclisme sur route sont utilisées au dernier tour, poursuit Emily, et c’est en raison du facteur mental : on tente de déterminer si on a assez d’espace [pour dépasser son adversaire]. Il faut penser au vent, décider si on passe à droite ou à gauche… Il y a plusieurs éléments à considérer quand on détermine quelle position viser. »

Les tactiques et la dimension psychologique jouent un rôle en cross-country © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Les étoiles montantes

Maintenant qu’on sait quoi regarder, voyons qui encourager.

« Il y a d’excellentes coureuses chez Red Bull. Honnêtement, n’importe laquelle des 12 meilleures pourrait remporter la prochaine course, affirme Emily. C’est l’énergie qui change tout. On voit généralement qui est vraiment en feu et qui essaie de l’être. »

Trois coureuses qui ont une énergie débordante et contagieuse :

« Elle a assurément prouvé qu’elle méritait sa place ici. Elle a eu une superbe année en 2019; ce serait génial pour l’Amérique du Nord si elle arrivait à retrouver ce niveau. C’est super que le Canada et les États-Unis puissent rivaliser avec l’Europe. »

« C’est une athlète ukrainienne. Actuellement, elle se remet d’une fracture à la hanche subie il y a un an et demi, mais quand elle est en forme, c’est une vraie bombe. »

« Evie est mon ancienne coéquipière. C’est une machine. C’est pourquoi on l’a vu remporter des courses de XCC [courte piste] en 2020. Ce sera une adversaire redoutable, c’est certain. »

Kate Courtney et Evie Richards, la relève en cross-country. © Bartek Woliński

J’en veux plus!

Bon, on sait en quoi consiste le cross-country, on connaît certaines des meilleures athlètes et on sait même quoi rechercher dans un vélo pour s’initier. Mais où peut-on regarder des courses?

« Red Bull TV diffuse les épreuves de la Coupe du monde en direct, donc on peut les regarder là, se réjouit Emily. Les segments d’avant-course sont aussi très intéressants; la compétition n’est plus le seul attrait. On peut se connecter 30 minutes avant le départ pour des entrevues et des reportages. »

Voilà qui donne du contexte et de la couleur à chaque course, tout en stimulant l’engouement avant le coup d’envoi. Et pour que la fébrilité atteigne son comble, Emily recommande de suivre l’entraînement de ses athlètes préférés sur les médias sociaux.