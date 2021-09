, le chemin se dévoile au fur et à mesure avant de retourner dans l'obscurité.

Sauf qu'avant de descendre à toute berzingue la nuit, un minimum de préparation s'impose. Pour être précis, à l'aise et surtout en sécurité il est essentiel d'investir dans des éclairages de qualité. Voici les meilleurs du marché.

Déjà, il existe plusieurs types d'éclairages. Une lampe montée sur le casque indique l'endroit où votre tête pointe. Une lampe montée sur le guidon éclaire l'endroit où il se dirige. Lequel est le meilleur ? Les deux. Si vous pouvez vous permettre de doubler et d'acheter les deux, ça vaut le coup.

Tout est plus difficile dans le noir

Si vous optez pour l'un ou l'autre, il s'agit de savoir si vous préférez le poids d'une lampe et d'une batterie sur votre tête, avec une source de lumière qui suit votre regard (et qui laisse moins de zones noires sur les sauts qu'un éclairage situé plus bas). Ou si vous voulez ce poids monté sur votre guidon (et votre

Il s'agit de l'unité de mesure de l'intensité lumineuse. Plus vous avez de lumens, plus la lumière est forte. Ne prenez rien au-dessous de 1000 lumens. Les éclairages de qualité sont largement au-dessus.

