5 Choses à savoir pour participer à la course mondiale Wings for Life

Le 7 mai 2023, des coureurs ainsi que des personnes en fauteuil roulant du monde entier collecteront des fonds humanitaires pour la fondation Wings for Life en participant au Wings for Life World Run , et un grand nombre d’entre eux prendront part à la course via l’application unique de l’événement.

Lors du Wings for Life World Cup, les participants courent pour ceux qui ne peuvent pas : les personnes atteintes d’une blessure à la colonne vertébrale. L’endroit où vous courrez dépend de vous. Il y a des courses principales partout dans le monde et vous pouvez courir n’importe où que vous soyez grâce à l’application Wings for Life World Run.

Une expérience audio attend tous les participants qui courront en solo © Marcos Ferro for Wings for Life World Run

Peu importe comment vous participez, 100% des frais d’inscription sont directement reversés à Wings for Life, une fondation à but non lucratif qui finance la recherche et des essais cliniques visant à trouver un remède aux blessures à la colonne vertébrale.

Si vous envisagez de participer avec l’application, voici ce que vous devez savoir :

1. Comment s’inscrire?

Il suffit d’aller en ligne sur www.wingsforlifeworldrun.com ou directement sur l’application Wings for Life World Run , qui peut être téléchargée sur l’App Store ou le Google Play Store avant l’événement. Si vous vous inscrivez en ligne, faites sûr de télécharger la dernière version de l’application avant le jour de la course.

2. Quand la course commence-t-elle?

Tous les participants du monde entier partiront précisément à 11 heures UTC.

3. Comment se déroule la course sur l’application?

30 minutes après le départ, le véhicule rattrapeur virtuel commencera à vous poursuivre via l’application, en accélérant au fur et à mesure de la course. Lorsque le véhicule virtuel vous dépasse, votre course sera terminée. Vous serez guidé par une expérience audio captivante tout au long du jeu, vous pouvez y écouter via vos haut-parleurs ou vos écouteurs. Nous vous conseillons de ne porter qu’un seul écouteur à la fois, afin d’être conscient de ce qui se passe autour de vous.

4. Où puis-je trouver mon résultat ?

Lorsque vous vous inscrivez et que vous commencez à utiliser l’application à 11 heures UTC le 7 mai, votre nom apparaît sur la liste des résultats globaux.

5. Je ne participe pas moi-même, mais j’aimerais faire un don à un ami. Que dois-je faire?

Tout comme les frais d’inscription, 100% des dons sont directement versés à Wings for Life pour la recherche vitale des soins pour la colonne vertébrale. Pour motiver un ami participant avec votre don, il suffit d’entrer le nom du participant dans le champ de recherche sur wingsforlifeworldrun.com et de cliquer sur le lien qui apparaît pour voir son profil. De là, vous pouvez vous engager à donner le montant de votre choix pour sa campagne de collecte de fonds.

5. Comment puis-je participer autrement?

Vous pouvez vous immerger dans la course mondiale Wings for Life en suivant l’expérience en direct en ligne. Ce centre d’information et de divertissement comprend des mises à jour de Live Tracker et des statistiques, de sorte que vous pouvez garder un œil sur qui va devancer le véhicule rattrapeur le plus longtemps. L’expérience en direct sera disponible tout au long du jour de course sur le site wingsforlifeworldrun.com.

Courir pour la bonne cause © Patryk Kościelniak/4F for Wings for Life World Run