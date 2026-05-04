Qu'est-ce qu'une Catcher Car? Tout sur la course mondiale Wings for Life

La Course mondiale Wings for Life n'est pas une course ordinaire : il n'y a pas de ligne d'arrivée fixe qui t'attend au bout du parcours. Les coureurs sont plutôt poursuivis par une Catcher Car (voiture attrapeuse), qui devient une ligne d'arrivée ambulante les suivant en continu jusqu'à ce qu'elle mette fin à leur course. Lis la suite pour savoir exactement comment ça fonctionne.

01 Quel est le principe des Catcher Cars?

Les Catcher Cars donnent à chacun une longueur d'avance de 30 minutes © Marc Conzelmann for Wings for Life World Run

À chacune des courses phares de la Course mondiale Wings for Life , des Catcher Cars font office de lignes d'arrivée mobiles. La course d'un coureur prend fin dès que la voiture le dépasse. Pour donner aux participants le temps de s'engager sur le parcours avant d'être rattrapés, les voitures aux différents sites de départ s'élancent 30 minutes après les athlètes.

Les conducteurs de chaque voiture suivent le parcours jusqu'à ce qu'ils aient dépassé chaque coureur en lice. Ce format permet à tout le monde de participer, et à tous les coureurs de franchir une ligne d'arrivée.

Comme le souligne Colin Jackson, médaillé olympique et directeur sportif international de Wings for Life : « Pour certains, la Catcher Car sera la partie la plus motivante de la course; pour d'autres, ce sera leur plus grande peur. »

Quotation Pour certains, la Catcher Car sera la partie la plus motivante de la course; pour d'autres, ce sera leur plus grande peur Colin Jackson, directeur des sports internationaux à Wings for Life

02 À quelle vitesse roulent les Catcher Cars?

La Catcher Car démarre à 14 km/h et atteint sa vitesse maximale en 4 h 30 © Ondrej Kolacek for Wings for Life World Run

La voiture démarre à une vitesse constante de 14 km/h, qu'elles maintient pendant la première demi-heure de son trajet.

Exactement une heure après le début de la course, la voiture passe à 15 km/h, puis ajoute un kilomètre supplémentaire à chaque demi-heure qui passe.

Après trois heures, la vitesse de la voiture bondit de 18 km/h à 22 km/h, puis continue d'augmenter par paliers de 4 km/h jusqu'à atteindre une vitesse maximale de 34 km/h à 4 h 30 min. Elle maintient cette vitesse jusqu'à ce que tous les coureurs aient été dépassés.

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Les coureurs se font dépasser à la marque des 27,2 km à Vienne © Philip Platzer for Wings for Life World Run

La progression et le résultat final de chaque coureur sont enregistrés par une puce de chronométrage dissimulée dans leur dossard individuel. La puce s'active au passage de la ligne de départ et se désactive au moment où le coureur est dépassé par la Catcher Car. C'est alors que la distance finale parcourue est mesurée.

Les coureurs sont encouragés à se fixer un objectif avant la course à l'aide du calculateur d'objectifs Wings for Life .

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Inscris-toi à la Course mondiale Wings for Life 2026 près de chez toi © Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

Il est encore temps de t'inscrire et de rejoindre les milliers de coureurs du monde entier qui soutiennent Wings for Life dans sa mission : trouver un remède aux lésions de la moelle épinière.

Si tu souhaites participer le 10 mai 2026, il te reste du temps pour t'inscrire à l'une des courses , mais la date limite d'inscription varie selon l'endroit où tu veux courir. Trouve l'événement le plus proche de chez toi ici .