Entraînez-vous pour le Wings For Life World Run avec Andrew Cho

« J’ai apprécié leur contribution, mais ils ne me connaissaient pas », a déclaré Cho. « En tant que vététiste, je savais qu’il était toujours possible de progresser et j’étais prêt à faire ce en mon possible pour un jour pouvoir marcher encore. »

Après 100 jours de réhabilitation, Cho est sorti en béquilles. Deux semaines plus tard, il s’est inscrit au Wings for Life World Cup – un événement mondial qui verse 100 % des frais d’inscription à la recherche des sois pour la colonne vertébrale – et par miracle pu courir 4,8 km. Il considère ceci comme l’un des plus grands moments de sa vie et comme début de sa carrière de coureur.

It’s our responsibility to run for those who can’t

Le WFL World Run n’est pas une compétition de course à pied ordinaire. Il s’agit d’un format non conventionnel, une présence mondiale et un reversement de 100 % des frais d’inscription à la recherche de la colonne vertébrale.

