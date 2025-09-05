Record du monde en wingsuit ! Peter Salzmann saute de BASE à 347 km/h

Le mardi 19 août, Peter Salzmann , originaire de Salzbourg et innovateur en matière de BASE-jump, est entré dans l'histoire en s'élançant d'une étroite corniche située à 3 713 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vêtu d'une combinaison à ailes qu'il a développée spécifiquement pour cette tentative de record, Salzmann a fait une chute libre de 2 073 m dans la vallée, avant d'atterrir en toute sécurité à 1 640 m.

De grandes émotions pour Peter Salzmann après le record mondial. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Ce record du monde est la confirmation que nous pouvons continuer à repousser les limites grâce à l'innovation et au travail acharné Peter Salzmann

01 Record du monde de vitesse

Avec cette performance extraordinaire, Salzmann a fait passer le record du monde de vitesse du BASE jump de 340 à 347 km/h et a dépassé le drone caméra le plus rapide du monde. Pour te donner une idée de cette vitesse, les voitures de Formule 1 atteignent une vitesse maximale d'environ 320 km/h au Red Bull Ring.

Tout sur le record du monde de Peter Salzmann Endroit La face nord de l'Eiger en Suisse - le saut a été effectué depuis la "planche de l'extase". Hauteur du saut 3 713 m au-dessus du niveau de la mer

02 Chute libre pendant 35 secondes

Quelques secondes avant de sauter du point connu comme "Ecstasy Board". © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 347 km/h : aucun saut BASE n'a jamais été aussi rapide © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Un tracker a été intégré à la combinaison de Salzmann pour mesurer précisément toutes les données - un pistolet radar a également été utilisé pour suivre sa vitesse exacte. Jusqu'au point d'atterrissage à 1 640 m, Salzmann a été en chute libre pendant 35 secondes.

Ces 35 secondes soumettent le corps, ainsi que le tissu de la combinaison, à des contraintes extrêmes. "Chaque petit mouvement décide si tu peux terminer le vol proprement", souligne Salzmann. "C'est une tension absolue du corps, un contrôle total - et la certitude que tu ne peux pas te permettre de faire une erreur."

Un autre défi, outre la course à la vitesse, a été de ralentir pour atterrir en toute sécurité. Ouvrir un parachute à 347 km/h mettrait votre vie en danger. Salzmann a d'abord dû manœuvrer dans les airs pour réduire sa vitesse à environ 100 km/h afin de déployer le parachute en toute sécurité.

La confiance est clé : le pilote de drone Ralph Hogenbirk et Peter Salzmann © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool La confiance dans le drone et le pilote était extrêmement importante, car à ces vitesses, il n'y a pas de place pour l'erreur Peter Salzmann

03 Un défi pour l'homme et la machine

Le drone tente de suivre Peter Salzmann à une vitesse de 347 km/h © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Salzmann était accompagné d'un drone spécial des Dutch Drone Gods, une équipe qui avait déjà le champion du monde de F1 Max Verstappen en ligne de mire. Cet appareil de haute technologie a été développé pour pouvoir suivre des objets extrêmement rapides tels que des voitures de course, et pour piloter une course contre Verstappen à Silverstone, par exemple. Mais ce qu'il a expérimenté sur la face nord de l'Eiger était d'un autre niveau : ce drone spécial était dans les airs en même temps que Salzmann pour documenter le spectaculaire saut BASE en wingsuit. En bref, Salzmann a poussé le drone-caméra le plus rapide du monde à ses limites.

Le fondateur de Drone Gods avec le drone-caméra le plus rapide du monde © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Pendant le saut BASE en wingsuit de Peter Salzmann, nous avons dû descendre verticalement - un scénario que nous n'avions jamais piloté auparavant Ralph Hogenbirk, fondateur des Dutch Drone Gods

"Normalement, nous volons horizontalement derrière des voitures de course", explique Ralph Hogenbirk, le fondateur de Dutch Drone Gods. "Pour le saut BASE en wingsuit de Peter Salzmann, nous avons dû voler verticalement vers le bas - un scénario que nous n'avions jamais réalisé auparavant."

Pour Salzmann, la collaboration avec les Drone Gods néerlandais était avant tout une question de confiance. "La confiance dans le drone et le pilote était extrêmement importante, car à ces vitesses extrêmement élevées, il ne peut pas y avoir de place pour l'erreur", a déclaré Peter Salzmann.

Le saut record n'était pas seulement un défi pour Salzmann. Les turbulences de l'air derrière la combinaison à ailes ont constitué un défi technique pour le drone et le pilote, qui ont dû maintenir une image stable à plus de 340 km/h. "Le drone était également à sa limite absolue", a expliqué le pilote du drone Ralph Hogenbirk.

04 Donner des ailes aux rêves

La fascination de repousser les limites anime Salzmann depuis des années. Pour lui, la vitesse est bien plus qu'une simple valeur sur l'écran : "J'ai toujours été animé par la question : À quelle vitesse pouvez-vous vraiment voler ?" Lors des préparatifs intensifs de ce projet, il a travaillé avec des fabricants sur différentes combinaisons, collaboré avec l'équipe d'ingénieurs de Red Bull Advanced Technologies au Royaume-Uni, testé des postures et analysé les résultats intermédiaires dans les moindres détails. Chaque angle, chaque mouvement d'épaule, chaque position de la tête influence le flux d'air - et donc la vitesse.

"Même une différence minime peut faire une différence de plusieurs kilomètres par heure. C'est ce qui rend ce sport si extrême, les plus petites nuances déterminent le succès ou l'échec", explique Salzmann.

Peter Salzmann a réalisé un rêve en battant le record du monde de vitesse © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool J'ai toujours été motivé par la question : À quelle vitesse peut-on vraiment voler ? Peter Salzmann

05 Un record pour les livres d'histoire

Avec une vitesse de 347 km/h, Salzmann détient non seulement le record du monde du saut BASE en wingsuit le plus rapide et a battu le drone caméra le plus rapide du monde, mais il a également fait entrer le sport dans de nouvelles dimensions (de vitesse) grâce à son innovation.

Mission terminée © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Le record du monde est la confirmation que nous pouvons continuer à repousser les limites en innovant et en travaillant dur", a souligné le jeune homme de 38 ans après son saut record. "J'ai toujours cru en mon idée que je pouvais battre ce record. Ce projet a été un objectif majeur pour moi au cours des dernières années."

06 Qui est Peter Salzmann ?

Peter Salzmann est l'un des plus grands pilotes de wingsuit au monde et un véritable innovateur. Après avoir sauté sur des coussins depuis le balcon de ses parents lorsqu'il était enfant, il est devenu parachutiste et BASE jumper à 20 ans. Il a rapidement accumulé plus de 500 sauts dans le monde entier avant de se concentrer sur le vol en wingsuit, où il contribue aujourd'hui au développement rapide de ce sport. En 2024, il établit plusieurs records du monde avec son tout nouveau "Wingsuit Foil". Avec ce record du monde de vitesse, il marque une nouvelle fois l'histoire du BASE jumping en wingsuit.