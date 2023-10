Recettes de mocktails avec la nouvelle Red Bull Winter Edition Figue-Pomme

Aujourd'hui installée à Brooklyn, New York, et mixologue à plein temps, Evie a pu revenir à ses racines en créant des recettes. Ses recettes prennent les ingrédients les plus inattendus comme les

et le

et les mélangent avec des fruits, des légumes, des épices et des liqueurs pour créer des concoctions inattendues et délicieuses (crois-nous, nous les avons essayées). Les dernières recettes de mocktails d'Evie ont pour base le Red Bull Winter Edition Figue Pomme. Les saveurs fraîches et sucrées de cette

lui ont donné un sentiment de nostalgie pour l'automne et elle a voulu exploiter ce sentiment. Elle a créé un Spiced Honey Spritzer et a utilisé un sirop combinant de la cannelle, du miel et du romarin pour créer de la chaleur, de la douceur et des épices en même temps. Combinées au Red Bull Winter Edition Fig Apple et à un peu de jus de citron pour le piquant, les saveurs s'entremêlent pour former un mocktail douillet. Mon petit ami a goûté le Spiced Honey Spritzer et a dit "Oh mon Dieu, ça a le même goût que tous les Noëls de mon enfance". C'était la meilleure chose que j'aurais pu entendre", dit Evie.