¡Histórico! Perú, representado por Leo Solórzano, estará presente en la final mundial de Red Bull Tetris, la revolucionaria competencia que desplegará 4000 drones en el cielo de Dubai para recrear las piezas del famoso videojuego.

“No esperaba llegar hasta la semifinal e incluso ganarla. Di mi mejor esfuerzo. En un momento los nervios me ganaron. Ahora estoy en la gran final y estoy muy emocionado porque es algo que nunca se ha visto, ver a los drones volando y simulando un juego de Tetris”, comentó Leo tras lograr la hazaña.

La competencia fue muy reñida, el representante peruano de solo 20 años superó a grandes competidores de todo el mundo. La competencia reunió a 64 mejores jugadores de los países participantes. Luego, fueron divididos en dos grupos 32, los que alcanzaban mayor puntaje iban escalando en la tabla de clasificaciones y se enfrentaban a los de menor puntaje del otro grupo en rondas eliminatorias.

Leo se mostró muy sólido con el paso de las rondas eliminatorias. Superó a competidores de países como México, en dieciseisavos, Hungría, en octavos, Italia en cuartos y Francia, en la semifinal. Este último enfrentamiento llevó al competidor peruano a remontar la llave. El ganador de cada partida se definía con el resultado del mejor de tres juegos.

Ahora, Leo Solórzano enfrentará a Femhi Atalar de Turquía, el único competidor del mundo en haber logrado más de un millón de puntos en la etapa clasificatoria.

Ambos finalistas mostrarán sus mejores estrategias para ganar el título internacional utilizando 4000 drones desplegados en el cielo de Dubai, que funcionarán como piezas y el tablero del icónico videojuego.

Phillip Chu Joy es uno de los influencers peruanos que está presente en Dubai y viene acompañando a Leo en esta gesta épica para la comunidad gamer nacional.

La gran final internacional de Red Bull Tetris se realizará a las 10:00 a.m. (hora peruana). Recuerda participar y comentar en las redes utilizando los hashtags: #RedBullTetris y #RedBullPerú.