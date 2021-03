11 errores que los runners deben evitar el día de la carrera

Has llevado un férreo calendario de entrenamiento y te sientes más en forma que nunca pero todo se puede ir al traste el día de la carrera… Los errores que se cometen la fecha de la competición se deben sobre todo a una mala preparación. Aquí tienes algunas típicas equivocaciones que deberías evitar.

1. Dejar todo para la mañana de la carrera

2. Usar unas zapatillas nuevas

3. Desayunar demasiado