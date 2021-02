Cómo ser proactivo: 5 formas de encontrar las horas extras que necesitas

Todo el mundo tiene días en los que se siente más proactivo, y también momentos en que no tiene ganas de hacer nada. Ambas situaciones son normales, somos humanos.

Sin embargo, a veces eso puede complicar las jornadas y la forma en que administramos el día a día. Es por eso que aquí te dejo 5 consejos para que puedas encontrar esas “horas extra”, ser más productivo y convertirte en una persona proactiva.

1. Controla tu horario para que no te controle a ti

Puedes perder el tiempo, pero jamás recuperarlo.

Las personas más productivas ven su tiempo como los mejores inversionistas ven su capital: Como un recurso para aprovechar al máximo los rendimientos.

El tiempo es un activo que debes valorar todos los días. Es tu recurso más valioso y puedes desperdiciarlo, o usarlo para realizar un trabajo profundo y enfocado.

Una vez que te des cuenta de esto, tu enfoque de la vida y el trabajo nunca será el mismo. Aprovecharás al máximo cada minuto que tengas cada día.

Extra tip: Haz todas las semanas una breve evaluación, pregúntate en qué gastas tu tiempo y energía. Esas actividades: ¿Suman? ¿Son importantes? ¿Podrías vivir sin hacerlas?

En qué gastas tu tiempo es un reflejo de tus valores. Es importante invertir nuestro tiempo en cosas que sean útiles para nosotros a corto y/o largo plazo.

2. Despierta temprano

Red Bull Basement © Red Bull Russia

Empieza tu mañana con un propósito. Puedes aprovechar dos horas extra o más de tu día con solo despertarte más temprano de lo habitual.

Si normalmente te levantas a las 7 de la mañana, intenta levantarte a las seis y media, y aprovecha esos valiosos minutos adicionales.

Te sorprenderá lo que puedes lograr con este pequeño cambio —apenas perceptible— de 30 minutos agregados a tu día.

Puedes hacer ejercicio, leer, escribir o simplemente empezar el día de forma tranquila y organizada. O mejor aún, comienza realizando tus tareas más importantes.

3. Haz una cosa a la vez: Menos es más

Red Bull Basement © Rode Stier

El multitasking no existe. Está comprobado que nuestro cerebro es capaz de hacer al 100% solo una cosa a la vez.

En una era de constantes interrupciones digitales, no es de extrañar que tengamos problemas para ignorar las distracciones.

Sin embargo, hacer malabares con las tareas divide tu atención. Recuerda que es mucho mejor hacer una cosa bien que hacer varias de forma mediocre.

Si realmente tienes que concentrarte en una tarea, limita el tiempo que tienes para dedicarte a ella. Agrega fechas y horas de entrega a tus listas de tareas pendientes. Oblígate a entregar dentro de un tiempo específico y sigue adelante.

Deja de realizar múltiples tareas y acostúmbrate a realizar una sola tarea para mejorar tu forma de trabajar. La tarea única es una tarea a la vez, con tolerancia cero a las distracciones.

Para mejorar tus probabilidades de éxito, cuando adoptes el hábito de realizar una sola tarea, prueba la Técnica Pomodoro. Aquí la explico brevemente:

La técnica consiste en concentrarte en una tarea durante unos 30 minutos, sin ningún tipo de distracción o pausa. Paso siguiente, debes tomar un descanso de 5 minutos. Luego, pasas a otra tarea, y así sucesivamente.

Si necesitas más tiempo con una tarea, acumula pomodoros. Es decir, invierte 60 minutos en una tarea y duplica también el descanso a 10 minutos.

4. Sé proactivo, no reactivo

No permitas que la agenda de otras personas gobierne tu semana laboral. Debes comprender la diferencia entre proactivo y reactivo.

“Reactivo" significa que no tienes la iniciativa. Dejas que los eventos marquen la agenda. Prácticamente estás tachando cosas de las listas de otros.

“Proactivo”, por otro lado, está asociado con el control. Estás a cargo. Planifica y toma la iniciativa en tu propia dirección.

El famoso artista español Pablo Picasso dijo una vez: “La acción es la clave fundamental para todo éxito”.

Ser proactivo es una forma de lidiar con las cosas, y la puedes desarrollar y fortalecer. Cuando eres proactivo, reaccionas antes, lo que te ahorra tiempo.

¿Cómo ser proactivo en el trabajo? Eliges qué hacer con anticipación, ten una gestión proactiva y comienza a trabajar en el momento adecuado todos los días.

No esperes a que suceda algo, ¡hazlo realidad!

Recuerda: Las personas verdaderamente exitosas crean sus propias oportunidades y actúan, no reaccionan.

5. Adopta el bloqueo de tiempo

Te sorprendería la cantidad de tiempo que pierdes cuando no programas el tiempo de cada tarea. El bloqueo de tiempo puede mantener a raya las distracciones, la dilación y la multitarea improductiva.

Haz buen uso de un calendario y apégate a dicho horario para aprovechar tus días al máximo.

El bloqueo de tiempo es una forma del Método Pomodoro. Puede ayudarte a crear una estructura deliberada y reglamentada para cada jornada laboral.

También te permite trabajar profundamente con un mínimo de distracciones. Si encuentras que tienes problemas para cumplir con tu horario, considera configurar alarmas diarias para asegurarte de mantenerte concentrado.

Para obtener mejores resultados y evitar perder el tiempo, planifica tus “bloques de tiempo” la noche anterior.

Realmente vale la pena dedicar unos minutos antes del final del día para planificar la jornada siguiente. Decide qué hace que un día sea perfecto. Escríbelo. Es la mejor manera de evitar distracciones.

Tenemos un promedio de 10.080 minutos cada semana para ser productivos y organizarnos. Sé proactivo y domina tu tiempo para dominar tu vida.