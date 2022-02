"Balotelli", el nuevo tema de Cehzar

Este tema lo escribí un día que me sentía muy cansado del del rap, pero sobre todo de las opiniones .

Este tema lo escribí un día que me sentía muy cansado del del rap, pero sobre todo de las opiniones .

Este tema lo escribí un día que me sentía muy cansado del del rap, pero sobre todo de las opiniones .

Sentía que, muchas veces al hacer público mi trabajo, la gente me medía con de la misma manera que a los demás y querían darme una guía de éxito , cuando mi intención al hacer música es muy personal al igual que mi visión del éxito.

Sentía que, muchas veces al hacer público mi trabajo, la gente me medía con de la misma manera que a los demás y querían darme una guía de éxito , cuando mi intención al hacer música es muy personal al igual que mi visión del éxito.

Sentía que, muchas veces al hacer público mi trabajo, la gente me medía con de la misma manera que a los demás y querían darme una guía de éxito , cuando mi intención al hacer música es muy personal al igual que mi visión del éxito.

También es un tema que me ayudó a recobrar fuerzas en un punto donde creía que no iba a poder seguir publicando lo que escribo.

También es un tema que me ayudó a recobrar fuerzas en un punto donde creía que no iba a poder seguir publicando lo que escribo.

También es un tema que me ayudó a recobrar fuerzas en un punto donde creía que no iba a poder seguir publicando lo que escribo.

¿Por qué pensaste que no ibas a poder seguir publicando lo que escribís?

Me canso mucho de las comparaciones de la gente y encima me siento un poco ajeno al tiempo por la música que se hace hoy en día.

Me canso mucho de las comparaciones de la gente y encima me siento un poco ajeno al tiempo por la música que se hace hoy en día.

Me canso mucho de las comparaciones de la gente y encima me siento un poco ajeno al tiempo por la música que se hace hoy en día.

Empecé a hacer rap por las letras , por esas frases que nos dejan pensando y es algo que no se valora tanto como antes. Es cómo me gusta hacer mi música o al menos lo intento .

Empecé a hacer rap por las letras , por esas frases que nos dejan pensando y es algo que no se valora tanto como antes. Es cómo me gusta hacer mi música o al menos lo intento .

Empecé a hacer rap por las letras , por esas frases que nos dejan pensando y es algo que no se valora tanto como antes. Es cómo me gusta hacer mi música o al menos lo intento .