Descubriendo a Boza

A pesar de llevar nueve años en la escena, Boza, el cantautor panameño, apenas está comenzando. Su música destaca por su flow y energía, que es una fusión entre los géneros dancehall y reggae con el estilo panameño. Además, ahora está entrando en nuevos territorios, sobre todo en el escenario.

Tuvimos la oportunidad de sentarnos un momento con Boza, y sumergimos un poco dentro de su vida a través de una serie de preguntas reveladoras.

¿Cuál fue esa primera canción que te aprendiste cuando estabas pequeño?

“Tantas Cosas” y “A Ciencia Cierta” de El Kid. Eran canciones que le gustaban a mis padres. Eran canciones que me inspiraban bastante en mi día a día.

Si tuvieras la oportunidad de compartir tarima con un artista ¿Quién sería?

Yo soy creyente y fanático para siempre de El Kid, fue quien inspiro a toda una generación musical. Si hubiese podido compartir una tarima con él, hubiese sido una de las mejores experiencias de toda mi vida. Todo lo que el escribía y cantaba era ‘cool’. El fue el creador de la “candela”.

Nos sentamos con Boza a horas de lanzar su nuevo disco © Eduardo Vásquez

Nos cuentas que sacas tres canciones comerciales, pero paralelo sacas dos “plenas” para la gente ¿Cuál de esas plenas ha sido tu favorita hasta ahora?

"Sonrisas Tristes" tiene el “mood” de acá, tiene unas vibras que a la gente le gusta mucho. En mi opinión, esa música es un gusto adquirido, más aquí en Panamá que en cualquier otro lado. También me encanta "Párrafo 8".

Hablando de canciones…¿Cantas en la ducha? Y si cantas ¿Qué canciones?

Claro, es que la ducha tiene como efectos vocales jajaja. Yo de hecho me baño con audífonos, me compré unos que son a prueba de agua. A veces escucho instrumentales y de allí empiezo a sacar canciones. Pero así es mi proceso creativo, yo entro en mi zona y de allí escribo todo lo que se me ocurra.

¿Cómo sientes que el Internet y las redes sociales han impactado el negocio de la música, o en específico tu carrera?

Ahora mismo es el elemento clave. El internet hace que tu música llegue a lugares del mundo que tal vez antes hubiera sido muy difícil llegar. Es un espacio donde todo el mundo conecta con todo el mundo. A mi me pueden escuchar en China, y de China me pueden escuchar en Panamá. Ahora mismo el internet lo es todo.

¿Tienes algún ritual antes de salir a un show?

Depende, hay veces que rezo. No puedo decir que siempre porque en ocasiones estoy TAN nervioso que no lo hago, pero mi ritual creo que son los nervios. Porque siempre pienso si lo haré bien o mal. Pero cuando me monto a la tarima se me va y simplemente soy yo.

Boza nos cuenta que Villa Daniela fue el área que lo vió crecer © Eduardo Vásquez

Si pudieras darle un consejo al Boza de 16 años ¿Qué le dirías?

Bueno, primeramente no cambiaría nada de él, porque sin nada de lo que haya vivido no sería quien soy hoy en día. Solo le diría que si se puede , yo antes tenía una mentalidad negativa, si pasaba algo malo me quedaba atrapado en eso. Entonces le diría que salga adelante, simplemente creyendo en uno mismo y con una mente positiva.

En tu canción “Por Ti”, tienes una letra que dice “Otra noche en mi área, viendo la luna caer” ¿Cuál es tu área?

Ya no vivo allí, pero mi área era “Villa Daniela”. Recuerdo que en el barrio había una casa donde todos nos reuníamos a escuchar música y hablar. Me acuerdo que había un sillón afuera de la casa donde yo me sentaba todos los días a ver el proceso de la luna. En ese sillón salieron muchas de mis canciones, en una noche en específico tenia el instrumental puesto y lo primero que se me vino a la cabeza fue esa letra. Esa sigue siendo mi área, allí fueron mis primeros pasos en la música.