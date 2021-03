¿Cómo emprender, viajar y estudiar sin morir en el intento?

He tenido que aprender a priorizar y aunque es complicado, parece que lo estoy logrando, porque todo esta caminando y me siento más plena y feliz que nunca.

10 tips clave para viajar, estudiar y emprender con éxito:

1. Hacer, estudiar y trabajar en lo que te gusta

2. Combinar pasiones:

En mi caso, el blog; su visibilidad, tener una comunidad y todo lo aprendido en turismo, viajes y redes sociales, me facilitó la apertura de Alma. Y mis conocimientos en administración de empresas no solo los aplico en mi negocio sino también en mi nueva etapa como dentista. Al final todo se une y es valioso.

3. Buscar el momento adecuado para viajar

Aunque honestamente podría vivir en un avión y ser muy feliz, no es algo viable cuando tienes otras pasiones que necesitan un poco más de estabilidad geográfica jajaja pero tampoco tienes que sacrificar nada. Al final para viajar no necesitamos subirnos siempre en un avión.Hay miles de personas cada año que pagan miles de dólares por visitar nuestros países, así que valoremos eso y exploremos más. Y por último pero no menos importante, si tu plan es viajar fuera de tu país, sé estratégico, aprovecha la temporada baja por ejemplo; después de semana Santa y entre septiembre y principios de diciembre, es más económico, hay mayor flexibilidad en itinerarios y hasta podrías obtener beneficios adicionales con tus planes de lealtad… ¡Sígueme para más tips viajeros!

4. Emprender en lo que te gusta y conoces:

Si vas a comenzar un negocio, “keep it simple” comienza con lo que tengas pero que sea algo que conoces, que te gusta, que lo disfrutes y sobre todo que sea algo que aunque no te pagaran harías. Así jamás vas a sentir que estás trabajando y lo harás con más amor. ¡Créanme, eso hace tooooda la diferencia y se refleja!

5. Aprender a delegar

6. Priorizar tareas

Define 3 tareas diarias no más, concéntrate y sácalas adelante. “El multitasking” no es la mejor idea y siempre nos lleva al límite de agotamiento. Vas a sentir que mueres lentamente en el proceso jajaja.

7. Llevar una agenda