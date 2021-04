Siempre me ha gustado mostrar el país de donde vengo. Después de haber tenido la oportunidad de representar a Costa Rica en el extrajero me di cuenta que no todo el mundo nos conoce y poder mostrarlo a través del deporte se ha vuelto básicamente mi misión. Además, siento que también es una manera de agradecer todo el apoyo que me brinda Costa Rica durante todas mis etapas como atleta.

