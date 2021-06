Los 6 mejores videos de Emil Johansson

Ride with the Swedes 0

En condiciones no tan ideales, Emil realizó todos sus grandes trucos, incluyendo un 360 Windshield Wiper to Downwhip, un Opposite Truck Driver to Downside Whip y un Opposite 360 Tailwhip to Topside Barspin en el salto final. El estilo de Johansson sorprendió a los jueces y a sus competidores con la técnica y la naturaleza progresiva de su corrida. Con un increíble puntaje de 94 puntos, que no sería desafiado, Emil se llevó a casa la medalla de oro.