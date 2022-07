Gabriel representará a Panamá en el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla

No por la batalla como tal, más bien por el competidor en específico. Neon vs Letra en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2018. A Letra no le importaba lo que estaba diciendo, el decía lo primero que se le venía a la cabeza con la palabra que le tocara. Allí me di cuenta que no siempre es necesario golpear, o tirar el mejor punchline. Tu puedes contar una historia de tantos formatos que no sean solo un punchline. La mayoría se enfoca en los golpes pero en ese caso, Letra no lo hizo.