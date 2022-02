Isa Rockets: La Gamer dominicana que rompe esquemas

Creaba contenido desde antes de comenzar hacer streams. Pero con la pandemia, el tipo de contenido que hacía también se vio afectado. Un amigo con el que jugaba mucho Fortnite me comentó de todo este mundo, totalmente desconocido para mí. Investigué, y me enamoré.

Creaba contenido desde antes de comenzar hacer streams. Pero con la pandemia, el tipo de contenido que hacía también se vio afectado. Un amigo con el que jugaba mucho Fortnite me comentó de todo este mundo, totalmente desconocido para mí. Investigué, y me enamoré.

Creaba contenido desde antes de comenzar hacer streams. Pero con la pandemia, el tipo de contenido que hacía también se vio afectado. Un amigo con el que jugaba mucho Fortnite me comentó de todo este mundo, totalmente desconocido para mí. Investigué, y me enamoré.

¿Tener la oportunidad de seguir creando contenido y divertirme al jugar al mismo tiempo? Me dieron ganas de llorar de felicidad. Me ilusioné al instante; y puse manos a la obra para poder aprender todo lo que necesitaba para poder realizar mi primer stream.

¿Tener la oportunidad de seguir creando contenido y divertirme al jugar al mismo tiempo? Me dieron ganas de llorar de felicidad. Me ilusioné al instante; y puse manos a la obra para poder aprender todo lo que necesitaba para poder realizar mi primer stream.

¿Tener la oportunidad de seguir creando contenido y divertirme al jugar al mismo tiempo? Me dieron ganas de llorar de felicidad. Me ilusioné al instante; y puse manos a la obra para poder aprender todo lo que necesitaba para poder realizar mi primer stream.