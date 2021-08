días antes de su lanzamiento y nos queda claro que la creatividad no falta en las producciones del artista.

A diferencia de "Even Exist" y "YANO+", esta es mi primera colaboración, por lo que tiene esencia de ambos artistas con Rap y House. Además, la letra es menos sentimental y más para pasar un buen rato.

A diferencia de "Even Exist" y "YANO+", esta es mi primera colaboración, por lo que tiene esencia de ambos artistas con Rap y House. Además, la letra es menos sentimental y más para pasar un buen rato.

A diferencia de "Even Exist" y "YANO+", esta es mi primera colaboración, por lo que tiene esencia de ambos artistas con Rap y House. Además, la letra es menos sentimental y más para pasar un buen rato.

Has estado sacando canciones continuamente estos meses, ¿qué esfuerzo extra conlleva hacerlo?

Aunque es este año en donde he lanzado mi música, en realidad llevo varios años produciéndola. Lo que sí es nuevo, es todo el tiempo que se lleva realizando las grabaciones y producción audiovisual.

Aunque es este año en donde he lanzado mi música, en realidad llevo varios años produciéndola. Lo que sí es nuevo, es todo el tiempo que se lleva realizando las grabaciones y producción audiovisual.

Aunque es este año en donde he lanzado mi música, en realidad llevo varios años produciéndola. Lo que sí es nuevo, es todo el tiempo que se lleva realizando las grabaciones y producción audiovisual.

Al final les enseño algunas versiones a mis amigos pero termino realizando otras. Siempre cambio lo que hice inicialmente y cuando les presento ideas nuevas igual me siguen dando opiniones.

Al final les enseño algunas versiones a mis amigos pero termino realizando otras. Siempre cambio lo que hice inicialmente y cuando les presento ideas nuevas igual me siguen dando opiniones.

Al final les enseño algunas versiones a mis amigos pero termino realizando otras. Siempre cambio lo que hice inicialmente y cuando les presento ideas nuevas igual me siguen dando opiniones.

Pobrecitos mis amigos, me siguen dando su opinión sin importar las veces que cambie mis ideas😂

Pobrecitos mis amigos, me siguen dando su opinión sin importar las veces que cambie mis ideas😂

Pobrecitos mis amigos, me siguen dando su opinión sin importar las veces que cambie mis ideas😂

En la producción también estuvo divertido porque ambos somos muy tiesos, entonces intentábamos que no se notara.

En la producción también estuvo divertido porque ambos somos muy tiesos, entonces intentábamos que no se notara.

En la producción también estuvo divertido porque ambos somos muy tiesos, entonces intentábamos que no se notara.