“Me encantó ver tanto intelecto. Muchas rimas que ellos tiraron son referencias de libros que yo he leído. Eso significa que estos muchachos están metiéndole información a su cerebro de la mejor manera y me encanta ver como está subiendo el nivel en la Batalla de los Gallos”.

“Me encantó ver tanto intelecto. Muchas rimas que ellos tiraron son referencias de libros que yo he leído. Eso significa que estos muchachos están metiéndole información a su cerebro de la mejor manera y me encanta ver como está subiendo el nivel en la Batalla de los Gallos”.

“Me encantó ver tanto intelecto. Muchas rimas que ellos tiraron son referencias de libros que yo he leído. Eso significa que estos muchachos están metiéndole información a su cerebro de la mejor manera y me encanta ver como está subiendo el nivel en la Batalla de los Gallos”.

¿Qué sientes al lograr esta victoria?

¿Cómo ha sido esta semana antes de llegar a la final?

La describiría como una semana pesada. No descansé mucho, empezando por el trayecto desde mi ciudad a Santo Domingo, todo el tema del hotel, los preparativos. Fue una semana difícil, no me sentía muy seguro conmigo mismo hasta que entrené sólo en mi habitación.

La describiría como una semana pesada. No descansé mucho, empezando por el trayecto desde mi ciudad a Santo Domingo, todo el tema del hotel, los preparativos. Fue una semana difícil, no me sentía muy seguro conmigo mismo hasta que entrené sólo en mi habitación.

La describiría como una semana pesada. No descansé mucho, empezando por el trayecto desde mi ciudad a Santo Domingo, todo el tema del hotel, los preparativos. Fue una semana difícil, no me sentía muy seguro conmigo mismo hasta que entrené sólo en mi habitación.

¿Qué te pasó por la mente cuando viste que estarías en la primera batalla de la tarde contra Raper RSD?