Éxodo Lirical: El freestyler que quiere dejar su huella en Rep. Dominicana

Quiero que mi estilo sea un molde, cuando no había iniciado de forma oficial en las batallas de freestyle, raperos de elite como Aczino, Chuty, VallesT y Teorema fueron mi referencia. Han sido personas que con lo que hacían en el escenario, inconscientemente me añadieron muchas cualidades a la forma en la que yo rapeo y fue tanto, que gracias a ellos es que hoy en día rapeo como Éxodo Lirical. El esfuerzo que ellos hicieron me impregnó de mucho conocimiento, y si puedo llegar a ese nivel, podría algún día a ser el ejemplo principal de una persona que comienza siendo fanático y luego termina en un nivel similar al de las personas que idolatro en su momento. Demostrando que los sueños se pueden alcanzar.