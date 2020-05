¿Qué dirías que tienes tú que no tiene el resto en virtud de llegar lejos en el freestyle competitivo?

Yo creo que lo que yo tengo, muy muy muy presente a comparación de los MCs de mi país y algunos internacionales es la disciplina. Yo no veo otro camino que el vivir de esto, que el alimentar a mis hijos de esto y yo creo que esa disciplina me ha traído hasta aquí. Soy una persona muy disciplinada, muy concentrada, es muy difícil que me veas a mi en una fiesta o perdido en alguna otra cosa. Siempre estoy concentrado, siempre estoy entrenando, siempre estoy pensando en rap, leyendo o estudiando y creo que la disciplina y la entrega que tengo por el freestyle me hace diferente.

Ante la duda de que Aczino confirme participación en la Internacional de este año, ¿volverías a participar en la nacional de Costa Rica?

Si Mau no va a la internacional, creo que ya tengo ese chip en mi cabeza. Sería una sorpresa para mí y ya iría directo. Pero no estoy atenido a eso. En mi cabeza yo tengo la idea de que Mau va a ir, de que tengo que ganar la nacional y por eso estoy entrenando. La verdad estoy enfocado en eso, ya si Mau no va y me toca ir directo, pues gracias a Dios. Pero yo estoy con el chip de que tengo que ganar la nacional.

¿Contra cuál MC no te gusta competir y por qué?