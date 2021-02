Febrero... el amor está en el aire. Para colmo, este 2021 el Día de los Enamorados cae en fin de semana, ¿hay mejor manera de pasarlo que con videojuegos para jugar en pareja? ¡Nosotros creemos que no!

1. Sackboy’s Big Adventure

No nos cansamos de hablar maravillas de Sackboy: A Big Adventure.

Un juego sencillo, un mundo lleno de colores y niveles con números musicales garantizan que tú y la persona con la que lo compartas, no van a parar de sonreír por varias horas.

No olviden aprovechar los emotes exclusivos de este juego cooperativo para tomar geniales fotografías.

2. Haven

3. Fortnite

Fortnite es mucho más que apuntar bien y ganar partidas; también es verse con estilo. Por eso, aquí repasamos las skins más raras o caras que existen. ¡Este battle royale no sería igual sin ellas!

4. Guacamelee 1 & 2

5. Fall Guys

no es un juego cooperativo, sin dudas es uno que se disfruta mucho más acompañado. Tan divertido como superar cada reto que el juego te lanza, es echarle porras a tus amigos o pareja cuando tú ya no estás jugando y solo estás de espectador.

6. Cuphead

Recomendación solo para los valientes. Cuphead es conocido por ser un juego extremadamente difícil, así que no te dejes llevar por su encantador y caricaturesco estilo de arte que simula la animación de Fleischer en los 30. Cuphead no tiene piedad.

Bonus track: It Takes Two