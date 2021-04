Ahora lo podemos ver en una nueva faceta musical con un video que no decepciona, pero esta vez no se trata de Rodezel siendo un intruso en videos musicales de otros cantantes, sino que podemos explorar su lado más artístico.

"Event Exist" ¡El primer tema de Rodezel que no te podés perder! 👇

No podemos esperar a conocer más sobre sus siguientes proyectos y es por esto que te traemos una pequeña entrevista. ¡Acompañanos a conocer un poquito más de Germán!

