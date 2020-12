¡Wakeboard arrastrado por un camión KAMAZ del Dakar!

El lado práctico

A pesar de mis 23 años de experiencia en la práctica del wakeboard, no te podría decir cómo iba a terminar todo.

“Por suerte nuestro vehículo puede hacer eso. La parte más difícil es que desde la cabina del camión casi no podía ver nada. Por los espejos podía ver a Nikita saltando pero eso era todo. La situación daba miedo. Tenía que arrastrarlo a la velocidad adecuada y hacerlo a ciegas. Si yo llevaba el camión demasiado despacio, Nikita se estrellaría contra las rocas y habría sido por mi culpa”.

Switch Backside 180 Wallride on some handy oil barrells