Si sos de lxs que amanece con las alas puestas pero sin moverte del balcón y con café en mano, quizás esta canción sea para vos. El sonido profundo y metálico combinado con la suavidad de la guitarra juegan un papel importante para mantenerse bailando lentamente, a ojos cerrados. La voz de Canina está muy presente y sin embargo no por encima de la mezcla. Su producción es un relajante masterpiece, pero al mismo tiempo con letra inspiradora, como quien quiere salir de casa después de mucho tiempo encerrados.

Si algo no ha enseñado la vida es que nadie muere de amor. La artista Michelle González llega a nuestro número 1 con su más reciente lanzamiento, una receta bailable para sobrellevar cualquier ruptura amorosa: Breakup Rituals.

El bicampeón consecutivo de Red Bull Batalla Costa Rica (2019 y 2020), SNK sube como la espuma y nos regala un temazo acompañado por un video chivisima. Que no le cuenten, mejor síganle la pista al rapero SNK, de Cartago para el mundo.

5. Ev3n - I Want to Stop