Motivación y estabilidad emocional al iniciar un negocio por Yamilé Hazim

Algunos días son buenos ... otros, no tan buenos, porque cuando tus ojos están cansados ​​de trabajar sin cesar y se te hace difícil pararte de la cama; es muy, muy y quiero decir MUY fácil de decirte a ti mismo… “qué bueno que no tengo jefe, me podría quedar dormido…” pero la REALIDAD es que necesitas encontrar motivación donde no la hay porque CADA DÍA CUENTA en el viaje que estás caminando, y si aceptaste el compromiso de comenzar su propio negocio, no puedes darte el lujo de tener excusas tontas para quedarte en la cama o llegar tarde a la oficina.