Rebel Mike lanza su nuevo sencillo "Me Liberé"

"Llegue a interesarme por la música en mi infancia a inicios de los '90; tenía como 10 años en donde lo primero que me llegó a gustar fueron las cantaderas del interior y la música típica. Mi familia de parte de madre son de Chiriquí y toda mi primaria la hice con mis abuelos, esa era la música que se escucha en el campo. Después al ingresar a la secundaria en la ciudad de Panamá escucho otros géneros musicales entre ellos el reggea, la plena y poco a poco escuché el rap, que fue con el que me me sentí más a gusto para fluir con mis rimas."

