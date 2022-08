Pash nos presenta su nuevo disco: 31 del 7 del 98

Somos amigos que nos gusta hacer lo mismo. Disfruto mucho la energía dentro del estudio cuando estamos construyendo una canción en conjunto y por eso hay tantas colaboraciones en este proyecto. Squiz es mi socio en Gazardiel, la disquera que estamos creando con nuestros managers. Es la persona con la que mas tiempo comparto dentro del estudio. El esta presente en 3 canciones. La primera es “La Sandunga” que también está mi novia Alexandra o “My Name Is Alex” que está armando ahorita mismo su proyecto musical, y no es porque sea mi novia, pero está demasiado cabrón. Esa canción la produjo Loujay, que son 2 productores y artistas muy amigos míos con los que hemos colaborado bastante en el pasado y también aparecen como artistas en el disco en “Solo pa ti” y “Díganle le le”. Esta ultima con Squiz y Maeo. Y la tercera es "Perfectamente" donde también aparece Kaih, otro hermano que me regaló la música y una de las personas más talentosas que he conocido. El también esta armando un proyecto pesadísimo que recomiendo estén pendientes para cuando salga.