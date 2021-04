PICO DUARTE EXPRESS: LA CARRERA MÁS DIFÍCIL DEL CARIBE

con 3,087 metros sobre el nivel del mar, me di cuenta de todo lo nuevo, peligroso y retador que estaba a punto de realizar.

Usualmente iral Pico Duarte toma dos o tres días de ruta ya que los senderistas, caminantes y turistas dividen la ruta en diferentes etapas para poder completarla satisfactoriamente debido al tiempo que toma la misma, sin embargo, el día que decidí realizar el reto de completar 46km en un día con 3,087 metros sobre el nivel del mar, me di cuenta de todo lo nuevo, peligroso y retador que estaba a punto de realizar.

Usualmente iral Pico Duarte toma dos o tres días de ruta ya que los senderistas, caminantes y turistas dividen la ruta en diferentes etapas para poder completarla satisfactoriamente debido al tiempo que toma la misma, sin embargo, el día que decidí realizar el reto de completar 46km en un día con 3,087 metros sobre el nivel del mar, me di cuenta de todo lo nuevo, peligroso y retador que estaba a punto de realizar.

Nunca en mi vida había realizado un reto de esta magnitud, realmente nunca había competido en las montañas, y realizar la carrera más importante y difícil del caribe ha sido mi mayor aprendizaje y mi iniciación al Trail Running. 8 horas había sido el tiempo que más había durado en una montaña y tampoco había corrido más de 30 kilómetros, así que esto fue casi un salto al abismo para mi, y me encanto, me tiraría cincuenta veces más a ese abismo.

Nunca en mi vida había realizado un reto de esta magnitud, realmente nunca había competido en las montañas, y realizar la carrera más importante y difícil del caribe ha sido mi mayor aprendizaje y mi iniciación al Trail Running. 8 horas había sido el tiempo que más había durado en una montaña y tampoco había corrido más de 30 kilómetros, así que esto fue casi un salto al abismo para mi, y me encanto, me tiraría cincuenta veces más a ese abismo.

Nunca en mi vida había realizado un reto de esta magnitud, realmente nunca había competido en las montañas, y realizar la carrera más importante y difícil del caribe ha sido mi mayor aprendizaje y mi iniciación al Trail Running. 8 horas había sido el tiempo que más había durado en una montaña y tampoco había corrido más de 30 kilómetros, así que esto fue casi un salto al abismo para mi, y me encanto, me tiraría cincuenta veces más a ese abismo.

Físicamente, lo más importante es haber hecho la tarea, es decir, haber entrenado correctamente con suficientes ejercicios de fuerza, aeróbicos y anaeróbicos, agregando, una buena estrategia de suplementación y alimentación deportiva previa, durante y después del evento. Esto no es simplemente ponerse unos tenis y arrancar a correr, ya que al igual que todo en la vida, requiere meses de planeación y preparación.

Físicamente, lo más importante es haber hecho la tarea, es decir, haber entrenado correctamente con suficientes ejercicios de fuerza, aeróbicos y anaeróbicos, agregando, una buena estrategia de suplementación y alimentación deportiva previa, durante y después del evento. Esto no es simplemente ponerse unos tenis y arrancar a correr, ya que al igual que todo en la vida, requiere meses de planeación y preparación.

Físicamente, lo más importante es haber hecho la tarea, es decir, haber entrenado correctamente con suficientes ejercicios de fuerza, aeróbicos y anaeróbicos, agregando, una buena estrategia de suplementación y alimentación deportiva previa, durante y después del evento. Esto no es simplemente ponerse unos tenis y arrancar a correr, ya que al igual que todo en la vida, requiere meses de planeación y preparación.

(no es que yo estaba al borde de la muerte) pero mi seguridad pasó a primer plano. Estar completamente aislado te hace pensar muchas cosas, te permite conocerte, te vas dando cuenta de todo lo que tu cuerpo es capaz y empiezas a apreciar las cosas más simples: como un pedazo de pizza o un helado.

Cuando el cuerpo humano se ve expuesto a este tipo de situaciones, saca de abajo para “sobrevivir” (no es que yo estaba al borde de la muerte) pero mi seguridad pasó a primer plano. Estar completamente aislado te hace pensar muchas cosas, te permite conocerte, te vas dando cuenta de todo lo que tu cuerpo es capaz y empiezas a apreciar las cosas más simples: como un pedazo de pizza o un helado.

Cuando el cuerpo humano se ve expuesto a este tipo de situaciones, saca de abajo para “sobrevivir” (no es que yo estaba al borde de la muerte) pero mi seguridad pasó a primer plano. Estar completamente aislado te hace pensar muchas cosas, te permite conocerte, te vas dando cuenta de todo lo que tu cuerpo es capaz y empiezas a apreciar las cosas más simples: como un pedazo de pizza o un helado.