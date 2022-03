ASÍ FUE LA PRIMERA EDICIÓN DE FUEGO IMPRO EN REPÚBLICA DOMINICANA

¡Esta edición llegó con todo! Grandes jurados nacionales como el bicampeón de Red Bull Batalla República Dominicana, Éxodo Lirical, subcampeón de Red Bull Batalla Estados Unidos 2020, El Dilema, y por último, campeón dominicano en el 2017, Yenky One. Como host, el evento contó con el mismo Yartzi, para darle el sabor boricua a esa tarde de puro free.

Siento que a parte de que República Dominicana fue gran parte de mi escuela en el rap en español y que muchos exponentes me marcaron desde chamaquito, me identifico con la escena del freestyle dominicano ya que tiene mucho parecido a la de Puerto Rico, con los estilos y la representación al caribe en cuestión de cómo se afrontan las batallas. Sobretodo apoyarlos, ya que su escena necesita más respaldo y de que mejor manera que hacerlo a través de Fuego Impro.

Más allá de ser una competencia que de premios y califique por primer lugar y demás… es una competencia que se dedica a darle una oportunidad a esos talentos que no han sido escuchados todavía, a los que están en rincones del mundo que no han tenido todavía una forma de llevar más lejos su mensaje y forma de expresar. Así que aparte de darle un campeonato a alguien o algún reconocimiento, se trata de encontrar nuevos talentos y de hacer un impacto en la vida de los muchachos que vienen para que crezcan como raperos y personas.

El freestyle dominicano está mucho más avanzado de lo que la gente cree o supone, no por nada malo, pero porque a otros mercados no llega toda la información de todo lo que esta haciendo RD para subir el nivel.

Aunque no hay un flujo tan grande de competencias como en otros países que son potencia, al final del día es una cultura que está bien adentrada en lo que es la cultura del Hip Hop y el rap en español. Por lo que considero, que es cuestión de tiempo y de que se le abran más plataformas para que la gente empiece a conocer a los exponentes del país.

Es una energía con la que me siento mucho más identificado que en otras partes del mundo por la cercanía, no solo geográfica sino también cultural y forma de vivir la música. Somos caribeños ambos, los boricuas y los dominicanos, así que tenemos eso único que nos une. Cuando vengo para acá, siento que estoy en mi casa, es una energía incomparable. Los puertorriqueños y los dominicanos son hermanos ahora y van a ser hermanos siempre.

