Asa Vermette y Gracey Hemstreet arrasan en el Red Bull Hardline

El Red Bull Hardline llegó a Canadá por primera vez con 31 de los mejores ciclistas de descenso del mundo reunidos en Cypress Mountain para competir en uno de los circuitos más duros de este deporte.

Ante más de 10.000 espectadores, los deportistas de nueve países se enfrentaron a saltos gigantescos, obstáculos técnicos de roca y descensos empinados. En la categoría masculina, el estadounidense Asa Vermette se alzó con su tercera victoria consecutiva en el Red Bull Hardline con un tiempo de 3m 30,061s, convirtiéndose en el primer ciclista de la historia en ganar en todas las sedes: Gales, Tasmania y ahora Columbia Británica.

En la categoría femenina, la ciclista de Columbia Británica Gracey Hemstreet también hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Red Bull Hardline de Columbia Británica con un tiempo de 5 m 32,027 s, sumando esta victoria a las tres que ya tenía en Tasmania.

Three in a row – Asa Vermette celebrates his historic win © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Se hace historia en el Red Bull Hardline Columbia Británica 2026

Tras días de preparación y sesiones de entrenamiento, los corredores se enfrentaron al desafío definitivo cuando llegó el día de la carrera en Columbia Británica un día antes de lo previsto. Ante la previsión de mal tiempo, se tomó la decisión de adelantar el evento un día para que se celebrara el viernes 16 de octubre, en lugar del sábado inicialmente programado.

Condiciones magníficas, un terreno implacable y sin margen de error: cada tramo del recorrido exigía una dedicación total de principio a fin y deparó su buena dosis de emoción, premiando las bajadas limpias al tiempo que recordaba a los competidores lo difícil que puede llegar a ser el Red Bull Hardline.

Over 10,000 fans turned out to watch the action © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation Los aficionados estuvieron que se salían todo el día; a pesar del cambio de horario, todos acudieron a la cita. Canadá nunca defrauda Asa Vermette

02 Cómo Asa Vermette conquistó Columbia Británica

Vermette, que salió en sexto lugar de entre 23 corredores, realizó una bajada vertiginosa de 3m 30,061s que nadie pudo superar. El líder inicial, Lachlan Stevens-McNab, había marcado el ritmo con un tiempo de 3m 32,681s, pero Vermette subió el listón con una demostración casi impecable de velocidad y precisión en el exigente circuito de Cypress Mountain.

Asa Vermette charges down the Cypress Mountain course © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

El suspense se mantuvo hasta el final. Bernard Kerr iba camino del podio cuando tropezó cerca de la meta, mientras que el héroe local y campeón del mundo Jackson Goldstone fue el último en salir. Goldstone, el más rápido en la ronda clasificatoria, volaba por los tramos superiores y iba por delante de los tiempos parciales de Vermette antes de caer en un tramo técnico, lo que selló la histórica victoria del estadounidense.

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«Es un circuito largo y exigente físicamente, y me alegré mucho de hacer una buena manga después de mi caída de ayer. Me sentí muy bien al conseguirlo, así que estoy encantado», dijo Vermette.

Stevens-McNab terminó segundo, a solo 2,620 segundos de Vermette, mientras que su compatriota neozelandés Oli Clark completó el podio con un tiempo de 3m 32,801s, apenas 0,120 segundos más atrás.

Otras actuaciones destacadas vinieron de la mano de prometedores talentos canadienses: Tegan Cruz, de Pemberton, quedó cuarto (3m 34,596s), Michael Delesalle, de Vancouver, en quinto lugar (3m 36,422s), y Dane Jewett, de Squamish, en sexto (3m 37,987s).

Para rematar los momentos de celebración, el sudafricano Theo Erlangsen se llevó a casa el premio al «Rider of the Week».

Red Bull Hardline British Columbia Red Bull Hardline British Columbia men's results Go to Event 1 3m 30.061s 2 3m 32.681s 3 3m 32.801s 4 3m 34.596s 5 3m 36.422s Rank Person Result 1 3m 30.061s 2 3m 32.681s 3 3m 32.801s 4 3m 34.596s 5 3m 36.422s

03 Gracey Hemstreet se lleva otra victoria en Hardline en su propio terreno

La competición femenina nos dejó una de las historias más destacadas del fin de semana, ya que Gracey Hemstreet se alzó con la victoria en casa, logrando un triunfo histórico ante su familia, amigos y aficionados canadienses en su provincia natal, Columbia Británica.

Hemstreet, que ya se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores de este deporte, estuvo a la altura de las circunstancias con una actuación serena y segura en una de las etapas más duras del ciclismo de montaña.

Gracey Hemstreet added another Hardline title to her growing collection © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation Este ha sido el recorrido más complicado que he hecho nunca Gracey Hemstreet

Superando los obstáculos más grandes y las secciones más técnicas del recorrido con su característica velocidad y precisión, Hemstreet se aseguró el primer puesto del podio y añadió otro logro histórico a su creciente palmarés.

«Este ha sido el recorrido más complicado que he hecho y me sentí muy fuera de mi zona de confort, lo cual es una sensación genial porque nunca me pasa eso», dijo Hemstreet tras la carrera.

Esta victoria supuso su cuarta victoria general en el Red Bull Hardline, con tres triunfos en Tasmania, lo que la convierte en la primera mujer en ganar dos pruebas diferentes del Red Bull Hardline y consolida aún más su lugar entre las ciclistas más destacadas de este deporte. Para una ciclista que creció en Columbia Británica y se ha convertido en una de las figuras más destacadas del ciclismo de montaña canadiense, este resultado tuvo un significado especial.

Aclamada por un público local apasionado, la victoria de Hemstreet no solo fue un hito personal, sino también un momento perfecto para una semana que puso de relieve el continuo avance del ciclismo de montaña femenino en uno de los escenarios más importantes de este deporte.

04 El circuito de Columbia Británica que puso a prueba a los mejores del mundo

Cypress Mountain provided the ultimate downhill challenge © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

El nuevo circuito de Cypress Mountain fue diseñado por Gee Atherton y Dan Atherton , los creadores de Red Bull Hardline, y lo hicieron realidad el jefe de construcción Justin Wyper y su equipo. Los ciclistas locales, entre ellos Goldstone, ayudaron a explorar el terreno, y una de sus características más emblemáticas fue el «lily pad», que daba paso al último tercio del recorrido e implicaba un salto de 30 metros. En total, el recorrido tenía un desnivel de 543 metros a lo largo de unos dos kilómetros.

Asa Vermette powers through the challenging Cypress Mountain course © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Oli Clark navigating his way between features © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Finn Iles is pure focus at Hardline BC © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone left it all on the course at Hardline BC © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Gracey Hemstreet sends it off a feature at Cypress Mountain © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Another Hardline win in the bag for Gracey Hemstreet © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool A celebratory shoey for the men's winner © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Jackson and Asa showing the love at Hardline British Columbia © Mason Mashon / Red Bull Content Pool That feeling when you win Red Bull Hardline British Columbia © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Mira la repetición del Red Bull Hardline Columbia Británica

¿Te perdiste la acción del Red Bull Hardline Columbia Británica? Revive toda la emoción, las increíbles bajadas y las victorias históricas de Cypress Mountain en Red Bull TV .

Red Bull Hardline 2026 Columbia Británica La carrera de mountain bike más dura del mundo en el terreno más extremo.