Shield Master lanza su primer sencillo

¿Por qué decidiste lanzar “Dentro” como tu primer sencillo?

¿Qué te inspiró a la hora de componer esta canción?

¿Cómo describirías tu estilo musical?

¿Qué esperas transmitir emocionalmente con tu nueva música?

Sabemos que estás muy ligado a la cultura freestyle ¿cómo ha sido mezclar el mundo musical con tu experiencia de MC?