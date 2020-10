Cantante urbana, compositora, productora y actriz.

, mejor conocida como La Melmelada y aplaudida como La Mama del Rap. Es una de las primeras mujeres dominicanas que se enfrentó a este género y una de las voces más influyentes de la región. Entre las canciones más exitosas de La Mermelada están: Cotorra a Primera Vista, No Son Hip Hop, Me Quiere A Mi y Me Gusta Mi Feo.