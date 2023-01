Danitsa vs. Di-Meh |Red Bull SoundClash The Takeover

Die Artists Di-Meh und Danitsa stellen sich der ultimativen Challenge: Red Bull SoundClash - The Takeover! Hier spielt Di-Meh seinen Song "Prends un ticket" an und Danitsa übernimmt den zweiten Part des Tracks mit einer völlig neuen Interpretation. Dann spielt Danitsa ihren Song "Love for my City" an und Di-Meh übernimmt den zweiten Part des Tracks mit einer völlig neuen Interpretation.