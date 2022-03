FIFA 22: So meisterst du alle 1 vs. 1 Situationen

Ein Problem vieler Spieler in FIFA 22 ist die Chancenverwertung. Es werden sich zwar viele Tormöglichkeiten herausgespielt, aber dann wird in den 1 vs. 1-Situationen mit den Torhütern zu fahrlässig damit umgegangen. Dadurch passiert es nicht selten, dass man klar überlegen ist, aber die Überlegenheit nicht in Treffer ummünzt und die Partie verliert.