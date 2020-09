Sébastien Buemi und der Hattrick in Le Mans

daran zweifeln, ob er sich den Sieg in Le Mans zum dritten Mal in Folge würde holen können: “Die erste Hälfte des Rennens war ein rechtes Wechselbad der Gefühle”, sagt er. “Ich dachte: Das war‘s. Eine Runde Rückstand, und wir müssen in die Garage.”

Am Anfang sah es nicht so toll aus: Ein Reifenschaden und Probleme mit der Bremskühlung liessen

Führungswechsel zur Hälfte des Rennens