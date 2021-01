Karibik, Küchentisch und die Charts: Das Jugglerz-Erfolgsrezept

Ihr kennt sie, die Jugglerz . Als Produzententeam hinter Monstererfolgen von „Was du Liebe nennst“ bis „Seele“, als die Allstars mit dem „Fokus“ , als spontane Hitmaschinen in unserer Beat Challenge oder als Dancehall-Soundsystem von Weltruf.

Aber wie bringen die Jugglerz diese ganzen Aktivitäten auf einen Nenner? Wie setzt sich das Team zusammen und wer bringt welchen musikalischen Background mit? Meska , Sir Jai und Jopez , die Studio-Experten der Jugglerz, nehmen uns in dieser Ausgabe von „3x3“ mit in ihre Welt.

Meska, Jopez, Sir Jai: Welche 3 Songs, die ihr produziert habt, erklären den Jugglerz-Sound und euren jeweiligen Beitrag dazu?

Meska: Busy Signal & Jugglerz – Dem Fake

Meska: „Ich bin ja auch als DJ für Jugglerz auf der Bühne unterwegs, und da steht unser Name hauptsächlich für Dancehall-Sound aus der Karibik. Dieser Song ist eine Single von unserem internationalen Producer-Album und Busy Signal ist einer der bekanntesten jamaikanischen Künstler. Ich habe über die Jahre viele Kontakte geknüpft und als wir 2019 in Jamaica waren, habe ich abends Busy Signal kontaktiert, um zu fragen, ob er einen Song für unser Album machen möchte. Busy war sofort am Start und meinte, wir sollen am nächsten Morgen um acht Uhr (!) ins Big Yard Studio – Shaggys Studio – kommen. Dort ist der Song dann entstanden, mit jeder Menge Vibes und einer Flasche Rum. Mir ist wichtig, den Original-Vibe von Dancehall zu haben, keine europäische Version davon. Ich bin froh, dass Jopez und Sir Jai das total fühlen und verstehen, obwohl sie andere Roots haben. Sie haben den Jugglerz-Sound so sehr geschärft, dass wir mittlerweile in der ganzen karibischen Diaspora ein gutes Standing haben. Unser Sound klingt international und DJs und Radioleute spielen unsere Songs von Kingston über New York oder London bis Tokyo. Künstler arbeiten gerne mit uns, weil sie die Qualität, die wir abliefern, zu schätzen wissen.“

Sir Jai: Luciano – Meer

Sir Jai: „Dieser Song zeigt unsere Zusammenarbeit ganz gut. Die Keys waren eine Skizze, die ich in unseren Dropbox-Ordner gelegt habe. Daraus habe ich zum Spaß mal einen Cumbia-Beat gemacht, dann gab es von Meska eine HipHop- und eine Dancehall-Version. Ein paar Wochen später haben wir zusammen diese Version gemacht und Luciano geschickt. Ich hab eigentlich einen HipHop-Background, aber liebe es, mich in andere Genres und Ästhetiken reinzunerden. Zu der Zeit war ich wohl auf einem Latin-Film. Als ich angefangen habe mit den Jungs zu arbeiten, musste ich auch erst mal lernen, wie Dancehall und Reggae wirklich funktioniert.“

Jopez: Christopher Martin – Is it Love

Jopez: „Der Song zeigt ganz gut, wo Jugglerz eigentlich herkommen. Wir waren ja – und sind auch immer noch – ein Reggae-/Dancehall-Soundsystem und Label. Bevor wir mit Deutschrap und Deutschpop angefangen haben, hatten wir schon viele Songs in der Karibik produziert. Dieser war auf unserem 2016 erschienenen Album 'Jugglerz City'. Bei den Reggae-Produktionen sind Meska und ich eher an den Reglern.“

3 Songs, die euch und euren Stil geprägt haben?

Meska: Tweet ft. Missy Elliott – Oops (Oh My)

„Bei mir war das definitiv Timbaland, aber ich kann da nicht wirklich einen einzelnen Song nennen. Einer meiner Alltime-Favourites von ihm ist dieser. Ich mochte die Drumsounds und Rhythmen, die er benutzt hat. Das hatte was Clubbiges und Sexuelles und war einfach tanzbarer als der Rest. Kein Wunder, dass ich später bei Dancehall gelandet bin, wo es z.B. den Diwali Riddim gibt. Der war, würde ich behaupten, auch von Timbalands Art zu produzieren inspiriert.“

Sir Jai: Big Pun – Still Not A Player

„Den Song habe ich damals zu Tode gehört. Die ganze Zeit Ende der 90er und danach war dafür verantwortlich, dass ich Bock hatte, selber Musik zu machen. Outkast 'ATLiens', EPMD 'Back In Business' oder später T.I. 'Urban Legend' und Birdman & Lil Wayne 'Like Father Like Son'. Ich glaube, die Kombi aus Soul-Samples, knackigen Drums und Live-Instrumenten mag ich deshalb bis heute.“

Jopez: Jahmiel – Where Were U

„Der Song hat mich dem Dancehall-Produzieren um einiges näher gebracht. Das war der Song, der bei meinem ersten Jamaica-Besuch überall lief. Das hat was verändert, als ich das erste Mal auf einer Party in Kingston auf voller Lautstärke den Song gehört habe. Der ganze Cure Pain Riddim war krass!“

3 Tools, auf die ihr im Studio nicht verzichten könnt?

Meska: Ableton Live

„Das klingt zwar jetzt nach Schleichwerbung, ist aber unbezahlt! Ich bin so froh, dass ich zu Ableton Live gewechselt bin. Damit macht das Produzieren einfach so viel Spaß. Man kann super zusammenarbeiten, es ist intuitiv und sehr vielseitig. Wir bauen uns damit auch immer eigene Instrumente, die niemand anders hat. So können wir unseren Produktionen den besonderen Touch geben.“

Sir Jai: Mein Küchentisch

„Zuerst dachte ich an irgendwelche Synths und Instrumente, die im Studio immer in Griffweite stehen sollten (auch sehr toll!), aber die realste Antwort ist leider schon der Küchentisch. Die letzten Jahre sind da viele Skizzen entstanden, die ich dann den Jungs schicke und die wir zusammen weiterführen (so wie 'Meer' von Luciano). Morgens höre ich dort Musik und die Sachen vom Vortag an und komme dann vielleicht auf irgendeine Idee, die ich ausprobieren will. Dafür liegen dort immer ein kleines Midi-Keyboard und Kopfhörer. Oft bleibe ich komplett hängen und gehe gar nicht erst in Studio. Manchmal stehe ich auch nachts auf und mache einfach, bis es hell wird.“

Jopez: Ableton Push

Ableton Push © ableton.com

„Ich liebe das Ableton Push , das lässt einen intuitiver Musik machen und man hört auf, ständig in den Rechner zu schauen. Sidefact: mein Push 1 habe ich in New York gegen das Push 2 von Jerry Wonda eingetauscht :)“