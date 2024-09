Muskelaufbau ist wie ein Marathonlauf: Man muss sich seine Kräfte einteilen können und darf nicht zu schnell zu viel wollen. „Man darf vor allem nichts überstürzen“, warnt der Fitnesstrainer aus Paris. „Wer mit Krafttraining anfängt, dem rate ich, mit drei Trainingseinheiten zu starten: eine am Montag, eine weitere am Mittwoch und dann eine letzte am Freitag.“ Mit so einem Programm wird sichergestellt, dass du dich zwischen den einzelnen Einheiten erholen kannst und nicht zu schnell die Lust am Training verlierst.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eigentlich ein ganz einfaches Konzept zur Gestaltung der Mahlzeiten: „In einer Woche sollten 80 % deiner Ernährung auf deine Ziele abgestimmt sein und bei den restlichen 20 % sollte es keine Einschränkungen geben. Wenn man davon ausgeht, dass es in einer Woche 14 Mahlzeiten sind (2 pro Tag), sind das also 10 gesunde und 4 ohne Einschränkungen.“ Vergiss auch nicht, auf jeden Fall genügend zu trinken (2 l pro Tag), dann bist du bereit, an die Gewichte zu gehen!

