Welches sind die fünf schönsten Patio-Bars in Zürich?

In einem ehemaligen Industrieviertel gelegen, das heute saniert und mit alternativen und artsy Läden gefüllt ist, bilden die

ein wahres urbanes Juwel, das von einem Geist der Street Art geprägt ist. Ganz in der Nähe des Prime Towers, einem der höchsten Wolkenkratzer der Schweiz, befindet sich dieser grosse Aussenbereich im Stil einer Guinguette, der eine Sonnenterrasse, einen Gemeinschaftsgarten, Gourmet-Restaurants, eine grosse Auswahl an Bieren und lokalen Produkten sowie Designerläden beherbergt. Madame Gerold’s Garten ist der perfekte Rahmen, um an langen Sommerabenden abzuschalten!