AP VISE: Er will die Schweizer Rapszene regieren

AP VISE ist jung, gerade mal 20 Jahre alt, lebt in Zürich und ist Rapper. Ein Profil, das soweit so unauffällig ist in der Schweizer Rapszene. Bis man sich seinen Sound anhört und merkt: Irgendwie ist das anders. Genau das soll sein Sound bei den Leuten auslösen, erzählt der Newcomer: „Ich möchte, dass die Leute den frischen Wind spüren, wenn sie mich sehen und hören“. Diesen freshen neuen Style spürt man auch im Red Bull 60 Seconds Freestyle:

Der Zürcher Rapper ist noch nicht lange im Game, hat aber bereits viel zu erzählen: „Es fühlt sich an, als hätte ich schon immer gearbeitet, geschrieben, aufgenommen und jetzt hat sich, wie bei einem Tsunami, einiges aufgestaut. Darum zeige ich jetzt, was ich zu bieten habe“. Dabei bedient er sich einer Ästhetik, die in den grossen Hiphop-Nationen schon längst angekommen ist, in der Schweiz aber ein bisschen länger brauchte um sich durchzusetzen.

Sein Sound gehört zur New Wave, ist laid back und oftmals ein bisschen melancholisch angehaucht. Es gebe nur eine Handvoll Mundartkünstler, die den Rapper bisher überzeugen konnten: „Mein Ziel ist es, die Schweizer Rapszene so zu revolutionieren, dass sie von einer breiteren Masse gefeiert werden kann. Die Leute sollen mich primär als freshen neuen Artist wahrnehmen, nicht unbedingt als Schweizer Rapper“.

