Über Heimat, Hunger und Hits: Cinnay bei Red Bull 60 Seconds

Cinnay bei Red Bull 60 Seconds - check it out:

Diese Line trägt eine gewisse Schwere mit sich. Man fragt sich sogleich: Welche Lasten hat dieser junge Mann zu tragen? Tatsächlich steckt hinter dieser Aussage mehr, als man vermuten könnte, eine Zweideutigkeit nämlich. „Einerseits meine ich damit das Tragen der Szene und meines Teams. Ich möchte die Szene mitziehen, etwas bewirken und ich möchte etwas Neues schaffen mit meinem Team. Und zwar so, dass alle etwas vom Kuchen abkriegen“, erklärt der junge Rapper. Er hat sich hohe Ziele gesteckt, macht sein Management selbst, hat sich alle wichtigen Tools für das Überleben in der Musikbranche selbst angeeignet.