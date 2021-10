Give me 5 Vevey : Das sind die fünf Lieblingsorte von Komaï

27 Jahre des Daseins, von denen gut die Hälfte mit Rappen verbracht wurde. Mit seiner langjährigen Crew TVDZ hat Komaï sich schnell in das Open Mic eingeklinkt und setzt dennoch auf Qualität statt Quantität. Erst in den letzten zwei Jahren hat der "Meussieur" begonnen, sich zu präsentieren. Nach mehreren Featurings mit seinen Gefolgsleuten Tyler l'As, MEGA und Youngcamb veröffentlichte der aus Vevey stammende Künstler Anfang 2021 seine erste EP. Schnelle Phrasierung, raue Tritte und ein Bresson-Universum sind die Komponenten einer überraschenden Platte. Beim Red Bull 60 seconds freestyle zeigt uns der gebürtige Veveysaner seine Künste und zeigt uns hier die Lieblingsspots in seiner Heimatstadt.