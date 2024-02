Red Bull 60 Seconds Freestyle mit ISMA: «Geld kommt nicht durch Glück»

Zürich gehört zu einer der aktivsten Städte im Schweizer Hiphop. Wann immer interessante Newcomer auf der Bildfläche erscheinen, wird es die ganze Szene mitbekommen. So war es auch bei ISMA. Der junge Rapper kriegt zu Anfang Schützenhilfe von Jamal, der sich in den letzten Jahren bereits eine respektable Fanbase aufbauen konnte. Spätestens dann nach dem letztjährigen SRF Bounce Cypher, kannten alle seinen Namen. Isma ist stolz darauf, was seit dann alles passiert ist: «Ich habe gespürt dass mit jedem Release seit letztem Frühling immer mehr Augen dazugekommen sind, die mich beobachten - sei es aus der Industrie oder von neuen Zuhörern. Jeder Release war ein Schritt nach vorne und ich bin sehr dankbar, wie es läuft jetzt». Seine Skills beweist er aktuell auch in seinem Red Bull 60 Seconds Freestyle:

Zürich gehört zu einer der aktivsten Städte im Schweizer Hiphop. Wann immer interessante Newcomer auf der Bildfläche erscheinen, wird es die ganze Szene mitbekommen. So war es auch bei ISMA. Der junge Rapper kriegt zu Anfang Schützenhilfe von Jamal, der sich in den letzten Jahren bereits eine respektable Fanbase aufbauen konnte. Spätestens dann nach dem letztjährigen SRF Bounce Cypher, kannten alle seinen Namen. Isma ist stolz darauf, was seit dann alles passiert ist: «Ich habe gespürt dass mit jedem Release seit letztem Frühling immer mehr Augen dazugekommen sind, die mich beobachten - sei es aus der Industrie oder von neuen Zuhörern. Jeder Release war ein Schritt nach vorne und ich bin sehr dankbar, wie es läuft jetzt». Seine Skills beweist er aktuell auch in seinem Red Bull 60 Seconds Freestyle:

Zürich gehört zu einer der aktivsten Städte im Schweizer Hiphop. Wann immer interessante Newcomer auf der Bildfläche erscheinen, wird es die ganze Szene mitbekommen. So war es auch bei ISMA. Der junge Rapper kriegt zu Anfang Schützenhilfe von Jamal, der sich in den letzten Jahren bereits eine respektable Fanbase aufbauen konnte. Spätestens dann nach dem letztjährigen SRF Bounce Cypher, kannten alle seinen Namen. Isma ist stolz darauf, was seit dann alles passiert ist: «Ich habe gespürt dass mit jedem Release seit letztem Frühling immer mehr Augen dazugekommen sind, die mich beobachten - sei es aus der Industrie oder von neuen Zuhörern. Jeder Release war ein Schritt nach vorne und ich bin sehr dankbar, wie es läuft jetzt». Seine Skills beweist er aktuell auch in seinem Red Bull 60 Seconds Freestyle: